Mais Você: Ana Maria Braga chama atenção ao usa colar de cenoura

Por essa ninguém esperava, a apresentadora Ana Maria Braga escolheu um acessório diferente para apresentar o "Mais Você" de hoje. Para comentar o preço da cenoura, a apresentadora decidiu usar um colar com o vegetal. "Eu começo a semana ostentando esse acessório caríssimo. Depois do aumento da gasolina e do gás de cozinha, hoje é a cenoura que tá fazendo a gente levar um susto na feira ou no mercado. Esse colar de cenoura tá valendo uma fortuna, porque o quilo tá batendo R$ 15", comentou.

Vale ressaltar que não é nada inédito a apresentadora representar um alimento que sofreu o impacto da inflação em seus looks. Em 2013, ela usou um colar com tomates. A apresentadora, inclusive, chegou a ser cobrada por não se manifestar sobre os altos preços durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).