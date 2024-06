Ana Hickmann e Edu Guedes ficam noivos após 3 meses de namoro

Edu Guedes, de 50 anos, pediu Ana Hickmann, de 43, em casamento nesta quinta-feira (27). O casal, que assumiu o namoro em março deste ano, deu mais um passo importante na relação durante uma viagem romântica a Portugal. A novidade foi compartilhada nas redes sociais com uma foto das alianças de noivado.

O pedido foi uma surpresa preparada pelo chef de cozinha, que levou a apresentadora a um restaurante luxuoso em Lisboa. No início deste mês, Ana e Edu anunciaram que estão morando juntos em uma nova mansão em um condomínio de luxo em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

A propriedade, que estava à venda por R$ 4,9 milhões, possui piscina, home theater, quatro suítes, uma delas máster com dois closets e dois banheiros. A casa também conta com sótão, hall de estar, lavabos, espaço gourmet, cozinha, copa, sala de estar, sala de jantar, adega, despensa, lavanderia e até suíte para funcionário.

Em março deste ano, quando oficializaram o namoro, Ana declarou: "É sobre termos um novo motivo para sorrir, alguém para dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas".

No final de 2023, a apresentadora colocou um fim em seu casamento de mais de 20 anos com Alexandre Corrêa após ser vítima de violência doméstica.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)