‘Amour Monstre’: Psicóloga paraense Ivy Daure lança jogo terapêutico em evento, em Belém

Criado na Europa, baralho foi lançado durante encontro com alunos e profissionais na Unama Gentil

Amanda Martins
fonte

Jogo “Amour Monstre” marca volta de Ivy Daure à universidade onde ela se formou e debate sobre relações afetivas (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Belém recebeu, na noite desta quarta-feira (6), a psicóloga clínica Ivy Daure para um encontro especial com alunos e profissionais na Unama Gentil, localizada no bairro de Nazaré, marcando seu retorno ao estado onde iniciou sua formação acadêmica. Doutora em Psicologia e morando há 25 anos na França, Ivy participou da “Mesa-redonda 1: O Jogo em Terapia - Amor Monstro, um instrumento para falar de relação”, que lotou o auditório do 2º andar da unidade. Na ocasião, foi lançado em solo paraense o baralho terapêuticoAmour Monstre: Casal, Vivências, Relação”, desenvolvido por ela na Europa e já utilizado por profissionais e casais de todo o mundo.  

Convidada pelo professor Manoel de Christo, seu antigo docente e hoje colega de profissão, Ivy conversou com o público sobre a criação do jogo, que propõe uma abordagem lúdica para promover o diálogo entre casais. Segundo ela, o instrumento surgiu do trabalho cotidiano no consultório. “A clínica do casal é muito exigente. Muitas vezes o profissional tem dificuldade de interagir com o sistema fechado que o casal forma, então criar o jogo foi uma forma de trazer leveza e criatividade para esse processo”, explicou. 

Inspirada na teoria sistêmica, Ivy contou que os primeiros testes foram realizados com desenhos de Nicolas Sadaune e, aos poucos, o material ganhou formato até ser transformado em baralho pela sua editora francesa.

image Ivy Daure é paraense, vive e trabalha na França desde 99. Psicóloga clínica e doutora em psicologia, atua de forma independente em Bordeaux (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O “Amour Monstre” utiliza 25 cartas com imagens alegóricas e 22 perguntas, permitindo aos participantes escolher uma carta que represente suas respostas e, a partir dela, expressar sentimentos, percepções e expectativas. Ivy observa que o fato de falar ‘através da carta' ajuda a quebrar barreiras emocionais. “O casal não está falando diretamente um com o outro, mas para a carta. Isso desvia o foco da reprovação e facilita uma conversa mais gentil e criativa sobre temas difíceis”, ressaltou

O sucesso no exterior motivou a autora a adaptar o jogo para o público brasileiro. “Na França foi pensado para terapeutas, mas percebemos que o grande público também se beneficia para fazer um balanço da relação, favorecer o diálogo e avaliar se é o caso de buscar ou não ajuda profissional”, explicou Ivy, que já vendeu mais de 500 unidades na Europa. No Brasil, o baralho está disponível na Amazon e no site da editora Artesã

Sobre o retorno à instituição onde se formou, Ivy destacou o caráter afetivo da ocasião. “Desenvolvi toda minha carreira na Europa, mas sou formada por essa instituição. Trazer o lançamento para Belém, com esse toque regional e reencontrando meu professor Manoel de Christo, tem um valor simbólico enorme”, afirmou. 

Debates

'Amour Monstre': Psicóloga paraense Ivy Daure lança jogo terapêutico em evento, em Belém

Durante o evento, Manoel de Christo também lançou seu novo livro, “Psicologia do Esporte: Intervenções Grupais como dispositivo de Saúde Mental". Professor da  universidade há 36 anos, ele destacou a alegria de reencontrar a ex-aluna como referência internacional. “É motivo de orgulho saber que ela se formou aqui, trilhou uma carreira autônoma fora do país e hoje volta para compartilhar conhecimento com nossos alunos”, afirmou.

Segundo ele, o seu livro  reúne uma análise da Copa do Mundo do Catar, mas se expande para compreender os fatores emocionais presentes em qualquer modalidade esportiva, e,  até no cotidiano. Ele observou que muitas pessoas têm dificuldade de manter hábitos como frequência à academia, foco ou persistência, justamente por não lidarem com os aspectos subjetivos por trás da performance. “Uma competição esportiva não acontece só na quadra ou na piscina. Existem elementos emocionais que interferem tanto no esporte individual quanto no coletivo”, disse.

Sobre a autora

Ivy Daure é paraense, vive e trabalha na França desde 99. Psicóloga clínica e doutora em psicologia, atua de forma independente em Bordeaux. Professora convidada da Universidade de Bordeaux, coordena o Diploma Universitário. “Accompagner les personnes migrantes à l’aide de la psychologie interculturelle”, é membro do conselho editorial do Journal des psychologues (França), da revista Terapia familiare (Itália) e do Journal of psychosocial systems (Itália), além de dirigir a coleção Art de la psychothérapie, da Editora ESF Sciences Humaines. 

A brasileira é autora de vários livros e artigos em diversas línguas, conferencista em vários países, instrutora e supervisora de equipe. Alguns dos seus títulos lançados são “Familles entre deux cultures: Dynamiques relationnelles et prise en” (França), “Il genogramma nella pratica sistemica contemporanea. Sviluppi e prospettive” (Itália), “Le couple est un lieu: Quand l'analyse des lieux raconte le couple” (França), e muito mais, somando mais de dez contribuições. 

Palavras-chave

cultura

psicológa Ivy Daure

belém

lançamento de livro em belém

baralho terapêutico Amour Mostre
