Cantora Karen Tavares lançaria canção feita em sua homenagem por Carla Cabral e Diego Xavier

No último dia 29 de julho, a cena cultural paraense perdeu a sambista Karen Tavares. A artista gravou composições de vários artistas paraenses e lançaria como próximo single da carreira a canção “Filha de rainha”, composta em sua homenagem por Carla Cabral e Diego Xavier. Duas semanas após sua partida, Carla e o também músico e compositor Allan Carvalho relembram suas ligações com a artista.

O músico e compositor paraense Allan Carvalho viu a sua composição junto com o poeta Dudu Neves se tornar o nome do primeiro álbum de Karen, “Mandou Chamar”, lançado no ano passado e vencedor na categoria de Melhor Álbum de MPB do I Prêmio Amazônia de Música Edição Pará. O artista contou como aconteceu a parceria. "Há uns poucos anos fui surpreendido com a escolha da música 'Mandou Chamar' pela Karen, que se tornou a canção-título do trabalho dela, o que nos trouxe imensa alegria e gratidão", relembra.

"Parece que este ponto estava guardadinho pra ela. Isso que sinto hoje ao ver como se deu este elo nosso, por meio da música, da sagrada música. Vez ou outra me emocionava ao ver a Karen cantarolando por aí está nossa Loa [Cantiga popular em louvor aos santos] que, sem dúvida, ela também a fez, pois marcou suas impressões, sua assinatura ímpar", disse.

A última vez que Allan e Karen se encontraram nos palcos foi no ano passado, no lançamento de "Mandou Chamar", observou. "A última vez que cantei ao lado dela foi, justamente, no lançamento de seu disco, no (Espaço Cultural) Apoena. Noite linda e que fica na memória, pronta para ser rememorada em outra dimensão um dia... Deus saberá mandar chamar na hora boa", conta.

Para Allan a imagem que ficará de Karen Tavares está atrelada ao sorriso e o seu cantar marcante, diz. "Karen teve sempre alguma energia diferente, seja pelo seu sorrisão lindo e diário, sua leveza na fala e, especialmente, ao cantar. Suas escolhas sempre foram muito inteligentes, trazendo um repertório refinado e antenado com sua bandeira espiritual e com a história da MPB. Me rendi em poucos segundos quando a conheci, seja pela simpatia de sua pessoa e pela sua musicalidade deveras responsável e linda", relembra.

A cavaquinista e compositora Carla Cabral, amiga de Karen, também compartilha de memórias especiais na companhia da artista. Amigas desde 2014, o primeiro trabalho juntas foi junto ao grupo Charme do Choro. "Depois começamos a pesquisar o trabalho dela que norteava o samba, compositores daqui do estado, a música afroindígena presente aqui na região. A partir de 2015, começamos esta pesquisa, essa música que nos aproximou, que é a música de terreiro de matriz africana", afirma.

"Chegamos a tocar juntas agora em junho, fizemos um trabalho que era formado pelo Mercado do Choro, Kleber Benigno e ela, chamado 'Forró Energia'. Apresentamos na praça do Carmo e no Vila Container, na primeira quinzena de junho. Foi a última vez que conseguimos tocar juntas", completou.

Karen iria lançar um single, composição de Carla Cabral e Diego Xavier. No momento, após os ritos de passagem da artista, Carla acredita que família e amigos estão passando por esse momento de cura e, no tempo certo, farão uma homenagem pela sua memória. "A Karen gravou muitas composições inéditas de compositores da região como André Nascimento, Allan Carvalho, Diego Xavier. Parcerias comigo do Diego Xavier. Eu compunha para ela. Inclusive, eu e Diego Xavier tínhamos feito uma música, 'Filha de Rainha', que seria o próximo single a ser lançado", destaca.

"Viemos desse rito de passagem, de velório, então houve ritual, foram muitos momentos, muitas cerimônias, muitos encontros para conseguirmos celebrar a memória dela. Agora estamos no momento de mais calmaria, esperando o tempo passar, sossegar, realmente a gente ter essa grande luz se encaminhando, para a gente poder pensar em alguma coisa, algum show que a homenageie. Com certeza nós faremos, mas ainda vamos aguardar mais um pouquinho", finalizou.

O trabalho de Karen Tavares "Mandou Chamar" está disponível em todas as plataformas de música e também no Youtube, álbum visual.