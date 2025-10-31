'American Horror Story' terá Ariana Grande em 13ª temporada

Ryan Murphy anunciou nesta sexta-feira, 31, que está desenvolvendo uma nova temporada de American Horror Story. Trata-se do 13º capítulo de sua antologia de terror, e a previsão de estreia é para o Halloween do próximo ano - ou seja, outubro de 2026.

O anúncio veio acompanhado da revelação do elenco, que terá como grande novidade Ariana Grande, além do retorno de alguns parceiros regulares de trabalhos de Murphy. Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman completam o elenco.

Esta não é a primeira vez que Murphy e Ariana Grande trabalham juntos. A estrela pop esteve no elenco da série Scream Queens. Ela estará no Brasil na próxima semana como parte da turnê de divulgação de Wicked: For Good, ao lado de Cynthia Erivo, Jonathan Bailey e do diretor Jon M. Chu.

American Horror Story surgiu em 2011, e segue o formato antológico. Cada temporada conta uma história diferente, mas é padrão do realizador escalar os mesmos atores com certa frequência. Outra grande surpresa do anúncio é a presença de Lange, já que ela não atua em uma temporada de AHS desde a 8ª temporada, de 2018, intitulada Apocalypse.

As 12 temporadas de American Horror Story estão disponíveis para streaming no Disney+.