Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Amber Heard quebra silêncio sobre julgamento de Johnny Depp: 'Não quero mais usar minha voz'

Estadão Conteúdo

Após anos sem comentar publicamente a derrota no processo por difamação contra Johnny Depp, a atriz Amber Heard falou sobre o assunto em uma participação no documentário Silenced, exibido no Festival de Sundance no último fim de semana.

"Isso não é sobre mim. Perdi a capacidade de falar. Não estou aqui para contar a minha história. Não quero contar a minha história. Aliás, não quero mais usar a minha voz. Esse é o problema", diz Heard no filme, em entrevista à diretora Selina Miles, de acordo com a Variety.

O documentário acompanha a luta da advogada Jennifer Robinson contra a instrumentalização das leis de difamação para silenciar sobreviventes de violência de gênero. Além de Heard, outras mulheres que viveram experiências semelhantes apresentam seus relatos.

Jennifer Robinson representou a atriz em um julgamento realizado no Reino Unido em 2018, no qual Depp processou o tabloide britânico The Sun por tê-lo chamado de "agressor de mulheres". Por isso, Heard topou participar da produção.

Comentando sobre o caso, a atriz diz: "O resultado daquele julgamento dependia da minha participação, e eu dependia do resultado daquele julgamento. Quando conheci Robinson, imediatamente tive a sensação de que ela entendia o contexto geral. O que aconteceu comigo é uma versão amplificada do que muitas mulheres vivenciam".

Em 2022, Depp e Heard protagonizaram um julgamento midiático com resultados negativos para ambos, mas que acabaram pesando mais para o lado da atriz. De acordo com o veredicto do júri, Heard difamou o ex-marido em um artigo publicado pelo The Washington Post em 2018, e Depp difamou a ex-mulher através de seu advogado.

A indenização devida por Depp a Heard seria de US$ 2 milhões, enquanto a atriz deveria pagar US$ 15 milhões de dólares para o ex. O juiz reduziu o valor para US$ 10,3 milhões. Além das consequências financeiras, a atriz foi alvo de uma campanha intensa de cyberbullying por apoiadores de Depp.

"Me dá força ver outras pessoas assumindo essa luta. Mulheres corajosas o suficiente para abordar o desequilíbrio de poder. Olhando para o rosto da minha filha enquanto ela cresce e começa a trilhar seu caminho neste mundo... Acredito que as coisas podem melhorar", acrescenta Heard no documentário.

O casamento entre os atores durou dois anos, de 2015 a 2017. Com o fim do relacionamento, passaram a se acusar mutuamente de agressão e violência, com processos movidos na Justiça americana.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cinema

Silenced

Amber Heard

Johnny Depp

batalha judicial
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PÚBLICO

Ingressos para os desfiles das escolas de samba de Belém em 2026 começam a ser vendidos

As opções variam desde arquibancadas com preços populares no primeiro lote até setores reservados para grupos, como mesas, frisas e camarotes

26.01.26 12h26

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BLOQUINHO DO TCHAN

Fenômeno dos anos 90, É o Tchan traz novos sucessos e clássicos para o pré-carnaval belenense

Bloquinho do Tchan com Beto Jamaica e Compadre Washington desembarca no NaBêra para um arrastão de nostalgia e coreografias clássicas

25.01.26 8h00

MÚSICA

Judah Ferreira lança videoclipe em projeto inédito paraense

O cantor foi o primeiro artista selecionado no projeto DNA Cultural com a canção "Pará Abençoado”

24.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: Ana Paula ‘dorme’ durante Raio-X no confessionário para provocar outros participantes

A sister ironizou os brothers que aguardavam na fila para realizar a dinâmica diária e obrigatória

26.01.26 16h02

camarote

BBB 26: Aline Campos publica 'carta aberta' sobre experiência no reality

Aline defende que sua forma de ver e viver a vida incomodou as pessoas, dentro e fora do reality, que rotularam seu jeito como "forçado" e "chato"

26.01.26 15h33

CRISE

Em meio à crise com o filho, David e Victoria Beckham se manifestam pela primeira vez; entenda

Victoria falou sobre as lembranças que uma publicação resgatou

26.01.26 12h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda