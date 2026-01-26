Amber Heard quebra silêncio sobre julgamento de Johnny Depp: 'Não quero mais usar minha voz'

Após anos sem comentar publicamente a derrota no processo por difamação contra Johnny Depp, a atriz Amber Heard falou sobre o assunto em uma participação no documentário Silenced, exibido no Festival de Sundance no último fim de semana.

"Isso não é sobre mim. Perdi a capacidade de falar. Não estou aqui para contar a minha história. Não quero contar a minha história. Aliás, não quero mais usar a minha voz. Esse é o problema", diz Heard no filme, em entrevista à diretora Selina Miles, de acordo com a Variety.

O documentário acompanha a luta da advogada Jennifer Robinson contra a instrumentalização das leis de difamação para silenciar sobreviventes de violência de gênero. Além de Heard, outras mulheres que viveram experiências semelhantes apresentam seus relatos.

Jennifer Robinson representou a atriz em um julgamento realizado no Reino Unido em 2018, no qual Depp processou o tabloide britânico The Sun por tê-lo chamado de "agressor de mulheres". Por isso, Heard topou participar da produção.

Comentando sobre o caso, a atriz diz: "O resultado daquele julgamento dependia da minha participação, e eu dependia do resultado daquele julgamento. Quando conheci Robinson, imediatamente tive a sensação de que ela entendia o contexto geral. O que aconteceu comigo é uma versão amplificada do que muitas mulheres vivenciam".

Em 2022, Depp e Heard protagonizaram um julgamento midiático com resultados negativos para ambos, mas que acabaram pesando mais para o lado da atriz. De acordo com o veredicto do júri, Heard difamou o ex-marido em um artigo publicado pelo The Washington Post em 2018, e Depp difamou a ex-mulher através de seu advogado.

A indenização devida por Depp a Heard seria de US$ 2 milhões, enquanto a atriz deveria pagar US$ 15 milhões de dólares para o ex. O juiz reduziu o valor para US$ 10,3 milhões. Além das consequências financeiras, a atriz foi alvo de uma campanha intensa de cyberbullying por apoiadores de Depp.

"Me dá força ver outras pessoas assumindo essa luta. Mulheres corajosas o suficiente para abordar o desequilíbrio de poder. Olhando para o rosto da minha filha enquanto ela cresce e começa a trilhar seu caminho neste mundo... Acredito que as coisas podem melhorar", acrescenta Heard no documentário.

O casamento entre os atores durou dois anos, de 2015 a 2017. Com o fim do relacionamento, passaram a se acusar mutuamente de agressão e violência, com processos movidos na Justiça americana.