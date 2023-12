Amazônia: Sebrae Pará leva ‘Exposição em Cores’ para a COP 28 em Dubai

Com o intuito de apresentar a diversidade cultural e pluralidade da Amazônia, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), inicia na COP 28, em Dubai a “Exposição Em Cores”. A mostra, será realizada no dia 06 de dezembro, de 20h as 23h30min no Jaddaf Waterfront e conta com obras de cinco artistas paraenses, entre eles a artista plástica Rose Maiorana e o fotógrafo Tarso Sarraf, que juntas trazem criações com intervenções artísticas de Rose provenientes da exposição “Amazônia Líquida”.

VEJA MAIS

Para o fotógrafo Tarso Sarraf, poder estar mostrando a Amazônia mundo afora é de uma importância enorme. “Fiquei muito feliz com a exposição ‘Amazônia Líquida’, pois ela vem cada vez mais criando passes. Começamos em São Paulo, já passamos por Bruxelas, Belém, Barcelona e agora, estamos em Dubai na COP 28”, iniciou. Tarso destacou ainda que celebra ainda mais a parceria de sucesso que teve com a artista plástica Rose Maiorana.

Segundo o fotógrafo, o projeto é essencial pois mostra o Pará de um outro lado. “Destacamos as belezas naturais, os ribeirinhos, retratando o dia a dia deles. Somos do Pará, estamos dentro da Amazônia então temos propriedade para falar e mostrar essa região”, declarou. Tarso agradeceu ainda o convite e a parceria com o Sebrae e do curador, Sebá Tapajós.

O projeto, organizado pelo Sebrae Pará, envolve uma seleção de 10 obras, entre telas, fotografias, registros de tela e impressões digitais. O primeiro contato com as criações artísticas será em um jantar exclusivo nos Emirados Árabes, no dia 6 de dezembro, oferecendo aos presentes uma imersão na riqueza visual e cultural da Amazônia.

Sebá Tapajós, curador e artista do projeto "Exposições Em Cores" que será levada para Dubai e falou sobre a curadoria da exposição. “Eu pensei em pessoas que tenham obras relevantes para o cenário atual, para o momento atual, que estão em ênfase com exposições, trabalhando e falando, que estão abordando a Amazônia contemporânea, a Amazônia rural e a Amazônia Urbana. É bem amplo”, explicou o artista e curador.

Sebá também participa da mostra. Ele idealizou a primeira galeria fluvial do mundo na Amazônia, na Ilha do Combu. “Até então, era uma Amazônia invisível, não existia esse olhar para os ribeirinhos, principalmente esses que são tão próximos à nossa capital”, declarou. O artista e curador afirma que o projeto mudou a sua vida, assim como a vida do povo. “Hoje nós temos um balneário que precisa ser olhado e dar essa voz é muito importante. Eu acho importante esse trabalho de militância que eu tenho feito dos povos ribeirinhos para os povos ribeirinhos”, destacou.

Segundo a Diretora Comercial do Grupo Liberal e artista plástica Rose Maiorana, a exposição vai levar ao público a beleza e a realidade da Amazônia. “Através da combinação de fotografia e pintura, mostramos a Amazônia real aos visitantes”, afirmou.

Agende-se

“Exposição em Cores” – Dubai

Data: 06/12

Hora: 20h as 23h30

Local: Jaddaf Waterfront (Al Jaddaf - Jaddaf Waterfront - Dubai - United Arab Emirates)