Exposição “Amazônia Líquida” segue aberta no TRT-8; saiba mais sobre a mostra

Com temporada iniciada no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) desde o dia 8 de novembro, a exposição “Amazônia Líquida”, da empresária e artista plástica Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso Sarraf, segue aberta para visitação até o dia 7 de dezembro. As pessoas interessadas podem conhecer as obras nos horários de 8h as 15h. O público poderá visitar gratuitamente a galeria que fica no 1º andar do TRT. Ao todo são 31 obras desenvolvidas a partir da intervenção da artista plástica sobre imagens do fotógrafo.

"Temos além dessa, outra exposição no Sul, representados pela Angela Oliveira, agora vai para Cascais, em Portugal. Eu não faço só intervenção, eu faço os meus quadros. Mas comecei a estudar intervenção; para fazer a foto e é muita responsabilidade, porque eu não vou distorcer uma foto. Eu coloco o meu tom de artista plástica com o de outro artista, que trabalha com a arte da fotografia. Então sempre pinto, mando a foto para o Tarso e assim vamos trocando", explica Rose Mairoana sobre o processo criativo.

Responsável pela identidade visual da exposição, o publicitário e designer Aurélio Oliveira, destaca a diversidade de linguagens presentes na exposição. “Amazônia Líquida´ ganhou uma dimensão que faz jus à mensagem que se propõe destacar, a imensa e diversa vida amazônica. Uma exposição que caminha por diferentes ambientes e conversa com os mais diversos públicos”, reflete. “Quem visita mais de uma das exposições Amazônia Líquida, percebe que ela se transforma e incorpora novas imagens e mensagens, e assim é desde a sua comunicação visual. Sempre um novo ambiente e uma nova comunicação visual”, acrescenta o designer.

Para Aurélio, é um desafio e uma honra poder contribuir também com seu olhar artístico para a divulgação da mostra. “É um imenso e honroso desafio poder contribuir, também como o meu olhar, para apresentar o trabalho de dois grandes artistas amazônidas. Juntos, eles fundem olhares, saberes e perspectivas que retratam e pintam uma Amazônia carente de atenção e desenvolvimento socioeconômico”, conclui o publicitário.

O curador da “Amazônia Líquida” é Sérgio Oliveira, profissional que já colabora há décadas com as artes plásticas de Belém. Ele analisa o trabalho de curadoria realizado. “Nosso primeiro critério de escolha é o tema. Depois de escolhido o tema da exposição, o curador busca obras que estejam ligadas ao tema escolhido. E o espaço da exposição também conta muito, porque a partir do espaço da exposição, será definido, por exemplo, quantas obras serão expostas”, afirma o curador.

Serviço

Evento: Exposição Amazônia Líquida de Rose Maiorana e Tarso Sarraf

Entrada: gratuita.

Obras: 30 obras.

Local: Espaço Cultural do Tribunal Regional do trabalho 8ª região. (TRT-8)

Horário: de segunda a sexta-feira, de 8h às 15h.