‘Amazônia Líquida’ de Rose Maiorana e Tarso Sarraf está aberta a visitação na galeria do TRT-8

A exposição itinerante "Amazônia Líquida", da empresária e artista plástica Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso Sarraf está aberta a visitação na galeria do Espaço Cultural do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. A abertura oficial ocorreu na manhã de hoje, 8, às 10h, com a presença dos dois artistas, do presidente do TRT-8, Marcus Augusto Losada Maia, da vice-presidente Ida Selene Sirotheau, patrocinadores, e público visitante.

VEJA MAIS

Na cerimônia de abertura, o presidente do TRT-8, Marcus Augusto Losada Maia, destacou a importância que as obras de Rose Maiorana e Tarso Sarraf têm para a discussão dos temas ligados às vivências amazônicas. Ele relembrou que fez o convite para que a 'Amazônia Líquida' pudesse ser exposta no espaço.

"Nós temos aqui dado preferência aos artistas da Região. Quando a gente tem uma exposição que retrata a realidade, dia a dia, cotidiano do povo ribeirinho, que vivem às margens dos rios, aqui dentro da Amazônia, acho que a gente tem condições de mostrar essa realidade com arte, através da fotografia e pinturas. Fiquei extremamente feliz de poder proporcionar esse momento, acho que o tribunal grande, além de movimentar o nosso espaço, traz obras de qualidade, com experiência até internacional, e estou feliz que a Rose e o Tarso tenham aceitado o nosso pedido", destacou.

A visitação poderá ser feita de segunda a sexta-feira, de 8h as 15h. O público poderá visitar gratuitamente a galeria que fica no 1º andar do TRT. Ao todo são 31 obras desenvolvidas a partir da intervenção, contou Rose Maiorana aos presentes. "É uma honra receber o convite do presidente. Estar fazendo outra exposição em Belém, Tarso e eu", disse.

"Temos além dessa, outra exposição no Sul, representados pela Angela Oliveira, agora vai para Cascais, em Portugal. Eu não faço só intervenção, eu faço os meus quadros. Mas comecei a estudar intervenção; para fazer a foto e é muita responsabilidade, porque eu não vou distorcer uma foto. Eu coloco o meu tom de artista plástica com o de outro artista, que é a foto. Então sempre pinto, mando a foto para o Tarso e assim vamos trocando", explicou sobre seu processo.

Tarso Sarraf também agradeceu o convite do TRT-8 e destacou que a parceria de sucesso entre ele e Rose é baseada na troca mencionada por ela e que ele fica feliz em ver a dimensão que o trabalho vem tomando, além de relembrar os dois anos de produção, entre 2020 e 2022, durantes as oscilações da Covid-19, quando as fotos foram feitas.

"A Rose já está há quase dois anos pintando as minhas fotos. Ela não interfere nas minhas fotos, mas nós trocamos as ideias. Ela me liga. As pessoas estão falando cada vez mais da Amazônia e eu acho que eu falo do dia a dia do ribeirinho. Sabemos que tem a precariedade, mas sabemos também que tem a beleza. E essas fotos, não tem como dizer qual é a favorita ou a melhor, elas foram tiradas entre 2020 e 2022, com essa comunidade, durante a Covid-19", concluiu.

Um dos patrocinadores presentes, Paulo Henrique da Loc Engenharia, reforçou a importância de ser um apoiador da arte. “Eu sou um colecionador de artes, então, a motivação maior deu incentivar, eu sei como funciona o mercado de Belém. Eu patrocino, mantenho uma galeria e tenho proporcionado o que puder ajuda aos artistas paraenses. ´É uma proposta diferente e a Amazônia, nossos rios, é um tema perfeito”, concluiu.

Serviço

Evento: Exposição Amazônia Líquida de Rose Maiorana e Tarso Sarraf

Entrada: gratuita.

Obras: 30 obras.

Local: Espaço Cultural do Tribunal Regional do trabalho 8ª região. (TRT-8)

Horário: de segunda a sexta-feira, de 8h às 15h.