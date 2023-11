Exposição ‘Amazônia Líquida’ chega ao TRT 8, em Belém, com novas criações ousadas e autênticas

A artista plástica Rose Maiorana, em parceria com o fotógrafo Tarso Sarraf, abrem hoje, 8, às 10h, a exposição “Amazônia Líquida”, no Espaço Cultural do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT - 8), no bairro do Umarizal, em Belém. A mostra, que contará com 30 obras, é muito mais que uma simples exposição, é uma experiência visual que convida o público a mergulhar nas riquezas da Amazônia e celebra a conexão entre o homem e o bioma regional, enfatizando a importância de abordar olhares e vivências daqueles que residem na região, como a dupla envolvida no projeto artístico. As visitações poderão ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, com entrada gratuita.

Desde que a mostra fez sua estreia em São Paulo, ela se tornou itinerante, levando a essência da beleza do Norte para diferentes partes do país. Uma das principais novidades desta exposição em Belém é a liberdade criativa de Rose Maiorana. Em suas intervenções nas fotografias de Tarso, a artista foi além, modificando elementos das imagens com sua imaginação, resultando em um encontro entre fotografia e pintura que destaca a essência do registro original.

Intervenção Rose Maiorana em foto de Tarso Sarraf (Divulgação)

“Eu amadureci no ponto de vista da liberdade criativa… Estou mais ousada, com mais coragem para expor meu viés artístico e sua autenticidade”, acrescentou Rose sobre o que o público pode esperar das obras.

Inspirados pelo conceito de "modernidade líquida" criado pelo filósofo Zygmunt Bauman, Tarso e Rose convidam o público a conhecer mais sobre o bioma amazônico marajoara e suas complexidades, abordando por meio das obras a diversidade cultural, de sabores, povos, olhares e crenças. As obras selecionadas também falam muito sobre a importância de preservar o meio ambiente.

Essa é a segunda exposição do “Amazônia Líquida” realizada na capital paraense este ano. A primeira ocorreu em outubro e passou pela galeria de Museu de Artes Brasil-Estados Unidos (Mabeu), do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU), e agora segue para o TRT-8. Em todas elas, os artistas reforçaram a sua conexão com o meio ambiente, além de oferecer aos presentes um convite para embarcar em uma imersão à vida nortista e seus costumes.

"Ao trazer 'Amazônia Líquida' para Belém, sinto um frio na barriga e, ao mesmo tempo, uma expectativa de que as pessoas possam olhar para a Amazônia, se envolver com ela e, assim, fortalecer a defesa desse bioma tão importante", afirmou a artista plástica.

A exposição está aberta ao público durante 30 dias, ou seja, até dia 7 de dezembro, permitindo que os visitantes possam apreciar as paisagens selecionadas e que ganharam intervenções artísticas. A curadoria das obras é assinada por Sérgio Oliveira.

SERVIÇO

Exposição “Amazônia Líquida”de Rose Maiorana e Tarso Sarraf

Abertura: 8 de novembro;

Horário: às 10h;

Visitações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, de 8h às 15h;

Local: Espaço Cultural do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT - 8);

Entrada gratuita.