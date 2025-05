'Amazônia Líquida' abre hoje (29/05) no Palacete Faciola com arte que reflete a urgência climática

A exposição “Amazônia Líquida – Especial COP 30” estreia nesta quinta-feira (29/05), no Palacete Faciola – Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado no bairro de Nazaré, em Belém, reunindo obras da artista plástica Rose Maiorana e do fotojornalista Tarso Sarraf. A abertura oficial acontece com uma vernissage às 19h, com a presença de convidados especiais. Com entrada gratuita, a mostra poderá ser visitada até o dia 3 de agosto, de sexta a domingo, das 9h às 17h, e de terça a quinta-feira, das 9h às 14h.

Os quadros expostos estão inseridos no contexto da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro. A escolha do local e do momento reforça o papel do Pará como protagonista nas discussões ambientais globais.

“A característica fundamental deste projeto é conscientizar as pessoas de sua responsabilidade com o planeta, ainda mais em uma região tão importante quanto a Amazônia”, diz Rose, que trabalha com intervenções artísticas.

Inspirado no conceito de “modernidade líquida”, do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, as obras dispostas no salão trazem à tona, através das pinturas e fotografias, a instabilidade das relações humanas com o meio ambiente e a urgência de novos olhares sobre a Amazônia.

Para Rose, a exposição é uma oportunidade de mostrar a diversidade e a vitalidade da região. “Queremos ser vistos e ouvidos. E a arte tem o poder de sensibilizar e informar muito além dos estereótipos”, afirmou.

A parceria com Tarso Sarraf, segundo Rose, nasceu da afinidade artística e da intenção de amplificar a voz da Amazônia: “Nesse trabalho conjunto emitimos também a mensagem de união e parceria em busca de mudanças significativas para conter o avanço da degradação ambiental e reivindicar melhorias sociais”.

Rose Maiorana e Tarso Sarraf (Walda Marques)

Com estreia em 2023, a exposição já teve repercussão internacional ao integrar mostras coletivas em países como Bélgica, Portugal, Espanha e Emirados Árabes Unidos. Em nova fase na capital paraense neste mês de maio, os quadros apresentados oferecem uma poesia visual que convida o público a um mergulho artístico na essência da Amazônia.

As obras despertam reflexões profundas sobre a relação entre o homem e a natureza, revelando, por meio da arte, a complexidade e a beleza de um dos biomas mais importantes do planeta.

Sarraf enfatizou que a exposição representa uma oportunidade valiosa para reforçar o protagonismo de quem vive na Amazônia no debate global sobre questões ambientais.

“Estamos aqui, no Pará, vivenciando essa realidade todos os dias. Isso nos dá propriedade para falar e mostrar o que acontece de fato. Com a COP 30 se aproximando, esse é um momento essencial para isso”, declarou.

SERVIÇO

Exposição “Amazônia Líquida – Especial COP 30”

Abertura: Quinta-feira, 29 de maio;

Vernissage no mesmo dia às 19h;

Local: Palacete Faciola, avenida Nossa Senhora de Nazaré, 138 - Nazaré, Belém

Visitação: Terça a quinta-feira de 9h às 14h, e sexta a domingo de 9h às 17h;

Entrada gratuita;

Em cartaz até dia 3 de agosto.