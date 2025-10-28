Amazônia Fashion Week celebra a moda autoral amazônica com arte e tecnologia

Um desfile inédito e estruturado no tema "Moda: arte e tecnologia", às 19h desta quinta-feira (30), vai exibir looks da Coleção Amazônia a partir do Foyer do centenário Theatro da Paz e seguirá para a Praça da República, em grande festejo popular ao som da aparelhagem do DJ Cubano. Essa inovação no centro de Belém vai marcar a abertura da 20ª edição do Amazônia Fashion Week (AFW), a mais importante Semana da Moda do Norte do Brasil, realizado pela Associação de Costureiras e Artesãs da Amazônia (Costamazônia). O evento valoriza a moda autoral amazônida e ocorre entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, ocupando espaços culturais e históricos da capital paraense.

O desfile iniciará ao som da cantora lírica Patrícia Oliveira e terminará ao som de uma festa de aparelhagem. "Nada mais paraense e amazônico do fazer misturas bem inusitadas, que fazem parte de nossa herança cultural. Por isso, a suntuosidade do Theatro da Paz encontrará o tempero popular do tecnobrega, de uma forma poética, que a moda resolveu ousar fazer com a competência de estilistas e artistas paraenses”, afirma a professora Felícia Assmar Maia, coordenadora geral do AFW e do curso Bacharelado em Moda da Universidade da Amazônia (Unama).

A coleção idealizada por Felícia Maia foi criada e executada pelos estilistas Graça Arruda, Rosely Coelho, Lucilene Carvalho, Helena Bezerra, Rose Chaves, Rafael Ribeiro, Drielle Sasaki, Ludimila Heringer, Rita Reis, Lilia Lima, Jessica Ribeiro e Josiane Ribeiro em conjunto com os alunos do 4º semestre do Bacharelado em Moda da Universidade da Amazônia (Unama). Por meio de roupas conceituais e comerciais, a coleção reúne elementos da biodiversidade e da cultura amazônicas, tais como a floresta, as águas, a vitória-régia, a chuva, a Pororoca, os barcos da região chamados de vigilengas, a garça, a Iara, as danças e o Círio de Nazaré.

O AFW trabalha o tema "Moda: arte e tecnologia" a partir do entendimento de ser possível se preservar a cultura e a tradição usando tecnologia para melhorar processos e recriar conceitos. Uma tendência no mercado da moda e nas lógicas de compra são produtos artesanais valorizando a identidade de lugares. "O consumo rápido e exagerado de produtos está cedendo espaço ao slow fashion, que se consagra com a produção de peças artesanais, atemporais e duráveis", explica a professora Felícia Maia, com 22 anos no campo da moda.

Criações

O AFW terá continuidade na sexta-feira (31), a partir das 18h30, no Armazém do Tempo no Mangal das Garças, quando 12 marcas já consolidadas no mercado irão desfilar ao público. São elas: Madame Floresta, Amazônia Kãma (marca da cidade de Castanhal-PA), Jalunalé, Ludimila Heringer, Amazônia Zen, HB Design, Luxamazon, Lilia Lima, Rari, Dramand, Costamazônia e Estúdio VNE.

Já no sábado (1º), a partir das 17h, o Teatro Cláudio Barradas, da Escola de Teatro e Dança da UFPA, receberá os trabalhos de 14 novos criadores, selecionados por meio de edital, cuja exigência principal foi a apresentação de algum tipo de inovação em tecnologias sustentáveis ou prática sustentável. No caso, os criadores e as marcas: SINVI Wear, A.J. Bordados, Kriollo Clothing, Deizze, Giana Rocha, Socorro Magalhães, DQF Brand, Isaias Ribeiro, Livia Valente, Maria Santiago, Victor Beckman, Puts Arte, Balim, Naju Teixeira, Origami BordadosAtelier, Zimmer e Erika Lima.

O AFW tem este ano a correalização do Curso de Moda da Unama e o apoio do Governo do Pará, Theatro da Paz, Parque Shopping Belém e Guria Tecidos. A beleza das modelos terá a participação de profissionais como Magnus Castilho, Beatriz Neves e os alunos do Curso de Estética e Cosmética da Unama.