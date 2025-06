Amazon adquire direitos de transmissão de 'Chaves' e 'Chapolin' na América Latina

AMOR E MÚSICA

Gusttavo Lima embala os apaixonados na abertura do Parárraiá no Dia dos Namorados

O Embaixador se apresenta no evento que promete ser uma celebração do amor. Isabelle Holles e William Jr se preparam para curtir o dia especial ao som do artista e também de Manu Bahtidão, Erick Land, Carabão e Os Caras do Arrocha.