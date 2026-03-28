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Altas Horas deste sábado (28) homenageia Mamonas Assassinas; veja os convidados

Estadão Conteúdo

O Altas Horas deste sábado, 28, faz uma homenagem à banda Mamonas Assassinas. Entre os convidados estão Sidney Magal, Falcão, Projota, Bruna Viola, Tierry, Egypcio (Tihuana), Felipe Dylon, Marcos (dupla de Belutti) e o empresário Rick Bonadio, além da banda Mamonas Assassinas - O Legado.

Entre as músicas cantadas no palco da atração estão Vira-Vira, Mundo Animal, Jumento Celestino, Pelados em Santos, Bois Dont Cry e Cabeça de Bagre.

O Altas Horas vai ao ar às 23h05, após a exibição do BBB 26. A expectativa é de que o programa tenha 1h30 de duração.

Mamonas Assassinas

Formada por Dinho, Samuel e Sérgio Reoli, Júlio Rasec e Bento Hinoto, a banda surgiu em 1995 e fez bastante sucesso nas rádios e nas emissoras de TV do Brasil com letras irreverentes, figurinos bem-humorados e sonoridade de rock. Todos os integrantes morreram ainda no auge, por conta de um acidente aéreo em 2 de março de 1996.

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