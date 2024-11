Alinne Rosa faz topless em piscina e chama atenção com tatuagem no seio

A cantora Alinne Rosa, de 42 anos, movimentou as redes sociais no último sábado (23) ao compartilhar fotos em que aparece fazendo topless em uma piscina. Nos registros, feitos em Salvador, Bahia, ela posou segurando um drinque e cobrindo os seios com as mãos, enquanto exibia uma tatuagem ousada. A publicação recebeu a legenda: “Atos de mormaço”.

As imagens rapidamente chamaram a atenção dos seguidores da artista, que não pouparam elogios nos comentários. Entre as mensagens, destacaram-se frases como: “Tá pronta para o verão, linda” e “Atos de beleza”. Outros usuários brincaram com a postagem, afirmando que o “mormaço completo” veio após as fotos.