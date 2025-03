Aline comenta sobre falsidade de Vilma após eliminação: 'decepcionante'

O Mais Você desta quarta-feira, 26, contou com a participação de Aline Patriarca, última eliminada do BBB 25. "Não me arrependo de nada", comentou a ex-sister para Ana Maria Braga. Gracyanne também compareceu ao programa, ao lado de Ana Maria Braga. Ela elogiou a colega de reality: "Você é uma mulher incrível ... E de fato merece o melhor".

Vilma, mãe de Diogo Almeida, falou mal de Aline no reality. O momento foi revisitado pela sister no Mais Você. "Não fazia ideia ... Foi decepcionante. Eu acho que nenhuma mulher, nenhuma pessoa merece esse tipo de comentário."

"Ela tinha palavras de carinho na minha frente, mas pelas costas ela pesava tanto nas palavras ... Não consigo entender, ainda estou assimilando a situação."

"A questão do jogo pesava muito: estávamos em grupos opostos. Ele tinha vínculos com pessoas que teciam comentários negativos sobre mim. Eu ouvia comentários negativos sobre ele, mas eu tive personalidade ... Mas eu estava sendo muito sincera e honesta com o meu coração", explanou também, sobre Diogo.

Aline avaliou também o possível motivo de sua saída: "Eu sentia que seria pela minha intensidade, e isso incluía os embates que eu tinha lá dentro". Entretanto, confessou que o relacionamento com Diogo Almeida no início do reality corroborou com a eliminação.

"Disseram que por vezes eu dei uma apagada ... Os erros fazem parte da nossa trajetória", completou.

Ela elegeu Vilma como a pessoa "mais falsa da casa", e admitiu que eliminaria João Gabriel se pudesse.

Perguntada por Ana Maria, também disse que João Pedro se esconde no jogo: "Não se posiciona".

"Acho que a Eva não teve muita expressividade no jogo ... Está passando por aí escorregando", completou também. Ela desejou, por fim, que Vinícius venha a ganhar o BBB 25.

A dupla de Vinícius conversou sobre o início da amizade entre ambos e disse que foi o brother quem teve a ideia de se inscrever no reality.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.