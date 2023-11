Aline Alves abre show de Ana Carolina em Belém com clássicos do rock nacional feminino

A cantora de rock paraense Aline Alves foi escolhida para abrir o show de turnê de Ana Carolina, intitulada como “Ana canta Cássia - Estranho seria se eu não apaixonasse por você”, neste sábado, 4, às 21h, no Hangar - Centro de Feiras e Convenções da Amazônia, em Belém. Cantando profissionalmente há dois anos, Aline tem vivido a expectativa da apresentação nos últimos dias e se prepara para uma noite emocionante, dedicada a homenagear uma das maiores vozes femininas do rock brasileiro, Cássia Eller.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, a artista afirmou estar profundamente grata por ser chamada para essa oportunidade que considera única: "Estou muito feliz por receber o convite para abrir o show da cantora Ana Carolina em Belém. A expectativa está alta, pois admiro as duas artistas há muito tempo. Será uma sensação maravilhosa interpretar músicas de uma das melhores vozes femininas do rock", compartilhou Aline.

Questionado sobre qual repertório irá levar, Aline respondeu que será um diversificado, que abrangerá os clássicos do rock e vezes femininas tanto nacionais quanto internacionais dos anos 80 aos anos 2000. Com um olhar atento ao público, a artista e sua equipe montaram um set list que promete cativar os presentes.

“Estou ansiosa para cantar músicas de Rita Lee e Pitty, artistas que com certeza estarão presentes através de suas músicas no nosso show, enaltecendo o rock nacional feminino durante essa noite de tributo”, compartilhou a cantora.

Aline não consegue esconder a alegria de poder compartilhar sua música com o público de Belém. Por isso, ela pretende transmitir uma mensagem positiva e de esperança por meio de suas canções.

“Nossas músicas buscam melhorar o clima de tensão que vivemos no mundo. Queremos proporcionar uma experiência emocionante e nostálgica, com músicas que tragam lembranças felizes e arrepios na pele. É maravilhoso quando alguém sente isso ao assistir ao nosso show, além de cantar músicas que marcaram uma geração, assim como as canções de Cássia Eller”, declarou a cantora.

Abrir show de uma artista nacional tão querida como Ana Carolina é uma grande conquista para Aline, que apesar de nova já possui uma boa bagagem musical. Essa não é a primeira vez que ela foi convidada a dar o pontapé inicial na apresentação de um cantor renomado. Um ano atrás, a cantora paraense saiu ao palco e fez às honras em um show inédito de Pitty e Nando Reis na capital paraense.

“Foi uma emoção enorme para mim, porque são dois artistas que eu admirava muito. Então, esse é mais um que irá entrar para a conta. Estou muito feliz por isso e acredito que será só sucesso”, afirmou Aline sobre a expectativa para o show de Ana Carolina.

Inspiração

Aline revelou que é fã tanto de rock quanto de pop desde a adolescência, atribui parte de sua paixão musical ao pai, que é multi-instrumentista, e ao produtor musical, Anderson Farias, que está sempre antenado às tendências musicais também.

“Buscamos agregar músicas que o público esperar ouvir, criando momentos e experiências incríveis e que nos sentiremos à vontade para interpretar no palco”, complementou a cantora paraense.

Cássia Eller é uma das artistas que mais inspiram Aline, e a escolha de suas canções também passam por clássicos da artista, como, por exemplo, “Malandragem”, “Por Enquanto” e “O Segundo Sol”, os quais ela adora cantar.

“Tenho muitos artistas que admiro também, tanto nacionais quanto internacionais, que se tornaram inspirações para mim. Alguns deles são Rita Lee, Paramore, Demi Lovato, Adele, Evanescence. Esses são apenas alguns exemplos de artistas que influenciaram minha carreira musical”, acrescentou Aline.