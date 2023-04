Alice Wegmann surge sem roupa em publicação no Instagram e surpreende

A atriz Alice Wegmann surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em suas redes sociais um ensaio fotográfico em que aparece completamente nua. As imagens foram feitas pelo fotógrafo Jorge Bispo, conhecido por suas fotos de celebridades como Messi e Pelé.

VEJA MAIS

A postagem ousada rendeu elogios de diversas famosas, como Sabrina Sato e Bruna Marquezine, que não hesitaram em comentar sobre as fotos. "P*rra, nem avisa", brincou Marquezine, enquanto Sabrina elogiou a beleza da atriz.

Wegmann, por sua vez, optou por não legendar as fotos, dividindo a autoria do post com o fotógrafo Bispo. No entanto, por conta da nudez da artista, o post foi removido do Instagram.

Legenda (Reprodução / Instagram @alicewegmann)

A atriz, que ficou famosa por suas atuações em novelas da TV Globo, encerrou seu contrato com a emissora no ano passado para se dedicar a novos projetos. Atualmente, ela está envolvida na produção da segunda temporada de "Rensga Hits", da Globoplay, sem data prevista de lançamento.