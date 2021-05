Atriz Alice Wegmann posa nua no Instagram

A web foi à loucura na manhã desta sexta (21) com um clique compartilhado por Alice Wegmann. A atriz aparece nua durante banho apenas com um emoji cobrindo os mamilos. "Assim pode?", brincou a musa na legenda.

Na verdade, a imagem foi uma resistência às regras da rede social, que muitas vezes apaga conteúdo que possua algum tipo de nudez.

Alice já havia publicado diversos stories respondendo curiosidades dos seus seguidores. Ela foi questionada também sobre como lida com a relação com os ex-namorados: "Sou muito a favor de normalizar essa relação. Hoje em dia tem ex que é tão amigo que eu sou cupida e apresento amigas minhas que amo também", afirmou.