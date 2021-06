Alice Wegmann fala sobre sexualidade e relacionamento aberto: 'Tentaria'

A atriz Alice Wegmann, que está no ar como 'Sofia', em 'A Vida da Gente', usou a caixinha de perguntas do Instagram para responder perguntas dos fãs. Algumas delas foram sobre sexualidade e no que Alice acredita em relacionamentos.

Em um dos questionamentos, a atriz foi perguntada se aceitaria viver em relacionamento aberto, amor live ou se preferia monogamia.

"Nunca tive um namoro aberto, mas tentaria para ver qual é. Acredito que cada casal encontra a sua fórmula de encaixe e acredito sobretudo no amor, no respeito e na liberdade para fazer nossas escolhas e sustentar as consequências", respondeu.

Perguntada se tem certeza sobre sua sexualidade, Alice descreveu o que sente. "Acredito muito na nossa fluidez e multiplicidade, sempre fui aberta, mas, para mim, essa troca tem que ter encantamento, admiração e vontade", reforçou.