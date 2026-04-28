'Além do Tempo': relembre a história da novela que está de volta na TV

A novela Além do Tempo, sucesso da autora Elizabeth Jhin exibido pela primeira vez em 2015, está de volta na TV na Edição Especial, faixa vespertina da Globo. O folhetim já pode ser acompanhado diariamente a partir das 14h45, logo após Jornal Hoje.

Além do Tempo foi exibida originalmente na tradicional faixa das 18h e acompanha uma história de amor que atravessa diferentes vidas. Membros do elenco comemoraram a reexibição. "Sou lembrada por alguns personagens marcantes de novelas das nove, mas Melissa também é sempre muito citada pelo público. É um papel pelo qual frequentemente me recordam. Acho que isso acontece porque ela era uma vilã, mas também engraçada", recorda Paolla Oliveira.

Qual é a história de 'Além do Tempo'?

A novela se desenrola em dois períodos diferentes. O primeiro deles é no século XIX, e apresenta Emília (Ana Beatriz Nogueira), dona de uma taberna no sul do Brasil que esconde segredos. Temendo o futuro da filha, Lívia (Alinne Moraes), ela a coloca em um convento na tentativa de garantir seus estudos e poupá-la das tentações, pois se opõe à paixão de Pedro (Emilio Dantas) pela jovem.

Quando a poderosa família Castellini volta para a cidade, Lívia conhece Felipe (Rafael Cardoso), por quem se apaixona. No entanto, o jovem está prestes a se casar com Melissa (Paolla Oliveira), e o romance se desenvolve em meio a disputas familiares e muitas tensões.

150 anos depois, já na fase contemporânea da trama, os mesmos personagens retornam, com os mesmos nomes, mas laços reconfigurados por estarem inseridos em uma realidade moderna. Desta vez, Lívia é uma especialista em vinhos e herdeira de uma grande empresa no setor de vinhos, enquanto Felipe administra uma vinícola pequena. O reencontro entre os dois faz renascerem afetos e conflitos, aprofundando o enredo ao integrar temas como karma e destino.

Ana Beatriz Nogueira recorda que interpretar duas personagens dentro de uma mesma obra foi um desafio e uma oportunidade. "Esse foi um desafio que se revelou muito mais como uma grande oportunidade de exercício do que como algo difícil. Nos rendeu belíssimas chances de contracenar com grandes atores", destaca.

Elizabeth Jhin falou ao Estadão na época do lançamento da novela, um marco do retorno dos folhetins com temática espírita.

"Não sou espírita, sou católica, mas sou absolutamente simpatizante da doutrina do Kardec", disse. "Comecei a estudar o assunto e fui me aprofundando: todas as verdades levam ao amor ao próximo e a Deus. A morte é a única certeza que a gente tem na vida, e todo mundo evita falar, evita pensar nisso."

O elenco de Além do Tempo tem também Julia Lemmertz, Romulo Estrela, Louise Cardoso, Irene Ravache, Felipe Camargo e Nívea Maria. Além da exibição na TV, os capítulos também estão disponíveis na íntegra no Globoplay.