Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Além do Tempo': relembre a história da novela que está de volta na TV

Além do Tempo foi exibida originalmente na tradicional faixa das 18h

Estadão Conteúdo
fonte

Novela substitui 'Terra Nostra' a partir de 27 de abril e retorna à TV 11 anos após a exibição original (Arquivo Globo)

A novela Além do Tempo, sucesso da autora Elizabeth Jhin exibido pela primeira vez em 2015, está de volta na TV na Edição Especial, faixa vespertina da Globo. O folhetim já pode ser acompanhado diariamente a partir das 14h45, logo após Jornal Hoje.

Além do Tempo foi exibida originalmente na tradicional faixa das 18h e acompanha uma história de amor que atravessa diferentes vidas. Membros do elenco comemoraram a reexibição. "Sou lembrada por alguns personagens marcantes de novelas das nove, mas Melissa também é sempre muito citada pelo público. É um papel pelo qual frequentemente me recordam. Acho que isso acontece porque ela era uma vilã, mas também engraçada", recorda Paolla Oliveira.

Qual é a história de 'Além do Tempo'?

A novela se desenrola em dois períodos diferentes. O primeiro deles é no século XIX, e apresenta Emília (Ana Beatriz Nogueira), dona de uma taberna no sul do Brasil que esconde segredos. Temendo o futuro da filha, Lívia (Alinne Moraes), ela a coloca em um convento na tentativa de garantir seus estudos e poupá-la das tentações, pois se opõe à paixão de Pedro (Emilio Dantas) pela jovem.

Quando a poderosa família Castellini volta para a cidade, Lívia conhece Felipe (Rafael Cardoso), por quem se apaixona. No entanto, o jovem está prestes a se casar com Melissa (Paolla Oliveira), e o romance se desenvolve em meio a disputas familiares e muitas tensões.

150 anos depois, já na fase contemporânea da trama, os mesmos personagens retornam, com os mesmos nomes, mas laços reconfigurados por estarem inseridos em uma realidade moderna. Desta vez, Lívia é uma especialista em vinhos e herdeira de uma grande empresa no setor de vinhos, enquanto Felipe administra uma vinícola pequena. O reencontro entre os dois faz renascerem afetos e conflitos, aprofundando o enredo ao integrar temas como karma e destino.

Ana Beatriz Nogueira recorda que interpretar duas personagens dentro de uma mesma obra foi um desafio e uma oportunidade. "Esse foi um desafio que se revelou muito mais como uma grande oportunidade de exercício do que como algo difícil. Nos rendeu belíssimas chances de contracenar com grandes atores", destaca.

Elizabeth Jhin falou ao Estadão na época do lançamento da novela, um marco do retorno dos folhetins com temática espírita.

"Não sou espírita, sou católica, mas sou absolutamente simpatizante da doutrina do Kardec", disse. "Comecei a estudar o assunto e fui me aprofundando: todas as verdades levam ao amor ao próximo e a Deus. A morte é a única certeza que a gente tem na vida, e todo mundo evita falar, evita pensar nisso."

O elenco de Além do Tempo tem também Julia Lemmertz, Romulo Estrela, Louise Cardoso, Irene Ravache, Felipe Camargo e Nívea Maria. Além da exibição na TV, os capítulos também estão disponíveis na íntegra no Globoplay.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tv/novelas/Além do Tempo
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Sesc Teatro Casa Isaura Campos celebra primeiro ano com programação cultural gratuita em Belém

Evento reuniu palestra, apresentações musicais e atividades que destacaram memória e identidade do espaço

28.04.26 16h08

CULTURA

‘Uma Noite no Museu’ movimenta Belém com programação cultural gratuita na véspera do feriado

Visitas guiadas, exposições, cinema e apresentações artísticas integram circuito em diversos espaços até às 22h nesta quinta-feira (30)

28.04.26 15h44

CONTEÚDO

Paraense Mítico comanda série documental em projetos exclusivos para o Mundial de 2026

Com projetos como "Visitantes" e "Copa Podpah", transmissão aposta na conexão autêntica e bastidores

28.04.26 11h58

PAGODE

Bokaloka e Imaginasamba são as atrações do aniversário de 4 anos do projeto Bateu Saudade

Com uma trajetória dedicada à nostalgia dos anos 90 e 2000, o projeto reúne músicos locais para resgatar as raízes do pagode e promover encontros inesquecíveis

28.04.26 9h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

SURPRESA

VÍDEO: Luciano Huck está no Pará para entrega de prêmio de R$ 1 milhão

Imagens do apresentador do 'Domingão' começaram a circular nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (27)

27.04.26 15h12

entenda

Luana Piovani envolve filhos de Virgínia em crítica à influenciadora; entenda

Zé Felipe, ex-marido e pai dos três filhos da influenciadora, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, republicou os stories de Viginia em apoio.

27.04.26 21h41

POLÊMICA

Irmã de Milena se pronuncia após piada de Luciano Huck sobre imigração: 'Situação triste'

O comentário do apresentador ganhou repercussão nesta segunda-feira (27) nas mídias sociais

27.04.26 18h31

CULTURA

11º Amazônia Fidoc: povos do território se veem em narrativas na tela do cinema

Festival tem exibição de 136 filmes, 6 mostras competitivas, 5 mostras especiais, 12 mesas de debate e 16 atividades formativas em Belém, com programação abrindo nesta terça (28),às 19h, no Theatro da Paz

28.04.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda