Alec Baldwin indica que pode processar promotor e xerife do julgamento de "Rust"

Alec Baldwin informou a um promotor e a um xerife do estado do Novo México que ele pode processá-los depois de ter surgido indícios de que eles teriam ocultado evidências da defesa durante o julgamento por conta do tiro fatal no filme "Rust".

Um juiz do Novo México arquivou as acusações de homicídio culposo contra Baldwin no terceiro dia de julgamento, na sexta-feira, concordando com os advogados dele que a promotora Kari Morrissey e o escritório do xerife ocultaram provas sobre a origem da bala real que matou a diretora de fotografia de "Rust', Halyna Hutchins, em 2021.

Os advogados de Baldwin enviaram cartas a Morrissey e ao xerife do Condado de Santa Fé, Adan Mendoza, datadas de segunda-feira, pedindo-lhes para preservar documentos para processos futuros, de acordo com cópias das cartas vistas pela Reuters.

O Escritório do Xerife do Condado de Santa Fé confirmou que recebeu a carta da equipe jurídica de Baldwin, mas se recusou a comentar mais sobre o assunto na quarta-feira. Morrissey não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Hutchins morreu quando Baldwin apontou uma arma para ela enquanto ajustavam um enquadramento de câmera, em um set de filmagem perto de Santa Fé. A arma disparou uma munição real colocada erroneamente pela principal responsável pelas armas do filme, Hannah Gutierrez. Gutierrez foi condenada por homicídio culposo em março.

Cumprindo uma sentença de prisão de 18 meses, Gutierrez entrou com pedido para anulação das acusações na terça-feira devido à falha dos promotores em divulgar provas sobre a munição real, os testes da arma de Baldwin pelo especialista em armas Lucien Haag e uma entrevista com o fornecedor de adereços do filme, Seth Kenney.

Erlinda Johnson renunciou como assistente de Morrissey na acusação do caso na sexta-feira, pouco antes da juíza Mary Marlowe Sommer arquivar as acusações contra Baldwin.

Johnson disse à Reuters que, desde que foi nomeada em abril, ela entregou à defesa os documentos sem alteração depois que eles entraram em contato em busca de informações após Morrissey não ter fornecido os documentos solicitados.