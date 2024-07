Advogado de Alec Baldwin detona investigação policial de morte em 'Rust'

Um advogado do ator Alec Baldwin questionou nesta quinta-feira uma perita da polícia sobre sua investigação do disparo nas gravações do filme “Rust”, que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, sugerindo que os agentes estavam mais interessados em incriminar Baldwin do que encontrar a fonte de uma munição real que matou a profissional.

No segundo dia do julgamento de Baldwin por homicídio culposo, o advogado Alex Spiro interrogou uma perita do Novo México sobre as buscas na fornecedora PDQ Arm & Prop, que segundo o defensor pode ter colocado seis munições reais encontradas no set de filmagens do filme de faroeste.

A perita Marissa Poppell, do Escritório do Xerife do Condado de Santa Fé, afirmou que não revistou cada caixa das instalações da PDQ em Albuquerque e que não tinha certeza se encontraram todos os cartuchos reais localizados no prédio.

“Não é verdade que você está querendo acabar com isso para que os promotores possam se concentrar no Alec Baldwin?”, perguntou Spiro a Poppel.

Poppel disse que a polícia fez uma busca “razoável”, já que havia três policiais para investigar todo o local e existiam salas abarrotadas até o teto com caixas de papelão e de plástico.

Em suas considerações iniciais, na quarta-feira, promotores acusaram Baldwin de quebrar “regras fundamentais de segurança de arma de fogo”, ao “brincar de faz de conta com uma arma real”.

Hutchins morreu quando Baldwin foi instruído a apontar sua arma para ela. Ele engatilhou e a arma disparou um tiro real enquanto eles preparavam uma filmagem dentro de uma igreja montada no set de filmagens, ao sudoeste de Santa Fé.

A armeira de “Rust”, Hannah Gutierrez, foi condenada por homicídio culposo em março, por inadvertidamente ter colocado a bala de verdade na arma do ator. Promotores a acusaram de levar as munições reais para o set, algo que ela nega.

Os advogados de defesa afirmaram que Baldwin não tem ligação com as munições reais no set de filmagens e foi prejudicado pela armeira e outros especialistas de segurança que não as detectaram.

A esposa do ator, Hilaria Baldwin, foi novamente ao tribunal nesta quinta-feira e ficou uma fileira atrás dele, na galeria pública, ao lado do seu irmão, Stephen Baldwin, e sua irmã, Elizabeth Keuchler.

A advogada Gloria Allred também estava no tribunal. Ela representa os pais e a irmã ucranianos de Hutchins em um processo cível contra Baldwin e os demais acusados. Ela não tem dúvidas de que o ator agiu de forma negligente.

"Se você aponta uma arma contra outro ser humano, você deve assumir que ela está carregada, certo? Não diz que isso é exceto para atores, que eles estão acima da lei ou dos protocolos de segurança”, afirmou Allred.

(Reportagem de Andrew Hay e Aurora Ellis)