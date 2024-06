Alba Mariah canta nesta quarta (05/06) para comemorar 80 anos de Chico Buarque

A cantora e multiartista paraense Alba Mariah vem ao público para celebrar os 80 anos do cantor, compositor e escritor Chico Buarque em um espetáculo único nesta quarta-feira (5), realizado no Teatro Margarida Schivasappa, a partir das 20h. O “Retrato em Branco e Preto Universo Feminino de Chico Buarque” promete relembrar mais de 20 canções do artista e deve mobilizar as memórias coletivas dos fãs do artista, considerado por muito como um mais importantes compositores brasileiros de todos os tempos.

A cantora afirma que após encontrar Chico Buarque em Paris, na França, e uma desilusão amorosa com um grande amor, o artista ficou ainda mais marcante em sua vida e reforça ser uma “Chicólotra”, neologismo utilizado por ela para descrever a ligação que possui com o trabalho do mais famoso filho de Sérgio Buarque de Holanda. “É a única programação oficial sobre os 80 anos de Chico, até o momento, e no mês de seu aniversário”, destaca a artista. Alba relembra que já interpreta canções do carioca há algum tempo. “Já faço esse trabalho há 18 anos, desde quando voltei ao Brasil”, pontua.

Para a cantora, o espetáculo pode ser definido em uma palavra. “Será visceral. Um momento de catarse”, promete Alba Mariah neste show. “Incorporo essas mulheres de uma forma quase que em transe. Entrego meu corpo à obra, minha alma, tudo. Quero que as pessoas saiam sentindo amor, paixão, envolvimento, reflexão”. As personagens femininas das canções de Chico Buarque continua sendo, após décadas de seus lançamentos, uma das facetas mais festejadas do compositor.

Desta vez, Alba estará acompanhada do maestro pianista Paulo José Campos de Melo, que além de ser fã de Chico Buarque, é referência mundial quando o assunto é piano. Formado pela Escola Superior de Artes de Berlim, na Alemanha, Paulo José foi diretor musical de teatros na Alemanha, Suíça e Áustria e é autor de duas óperas de câmara em Viena. Outros artistas paraenses e internacionais, como Arthur Nogueira e Raidol, também estarão no palco para contribuir com suas interpretações para as histórias das muitas mulheres de Chico Buarque.

"Eu costumo fazer shows em homenagens a grandes nomes da música. Eu faço o repertório do Gonzaguinha, a Gal [Costa] também fez um ano de homenagens, a Clara Nunes vai ter o terceiro ano de homenagens. Então, assim, são influências muito grandes na minha vida como artista, são exemplos que eu canto e reverencio, porque eu sou um pedaço de todas essas pessoas, de todos esses artistas, não sou a imitação deles, eu sou uma interpretação do que eles me deram, do que eles me entregaram. Eu sinto um prazer muito grande em fazer essas homenagens para continuar, para que a gente não esqueça o quanto importantes são essas pessoas na nossa sociedade, o quanto elas moldaram pensamentos”, completa.

Carreira de sucesso

Alba Mariah tem quase 40 anos de carreira e é uma das cantoras mais experientes do país. Dona de uma técnica vocal precisa e de um timbre marcante, a artista viveu por 20 anos na França e na Itália, e em 2006, voltou a morar em Belém. Em 2017, lançou o CD e DVD solo "Simplesmente Vital", em homenagem ao compositor Vital Lima, e teve participação em 32 discos de outros cantores.

Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla e custam a partir de R$ 25.