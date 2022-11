Alba Mariah homenageia Milton Nascimento em show

“Miltons por Alba Mariah” é o próximo show da artista paraense, que vai homenagear os 80 anos de Milton Nascimento. A apresentação será no próximo sábado (26), no Dom Gastro Bar, a partir das 21h, com abertura da cantora Silvinha Tavares.

xCJAYUO7fOg" title="YouTube video player" width="560">

VEJA MAIS

Com 40 anos de carreira, Alba Mariah selecionou um repertório especial dentre os inúmeros sucessos consagrados pelo carioca mais mineiro de que se tem notícia e um dos maiores ícones da Música Popular Brasileira. O repertório traz canções como “Travessia”, “Caxangá”, “Morro Velho”, “Cais”, “Maria Maria”, “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”, “Canção da América” e “Face a Face”.

“Pra mim, Milton é uma entidade, é celestial, é iluminado. Essa impressão eu tive desde o primeiro contato com a música dele. Resolvi fazer uma singela homenagem com algumas de suas obras consagradas”, conta Alba Mariah.

Ela revela encantamento também por algumas canções do chamado “lado B”, como eram descritas as músicas menos tocadas dos antigos LPs, de "Bituca', apelido de criança dado a Milton. “Ele tem um legado com mais de 600 canções. Foi difícil fazer a seleção dentre esse repertório”, conta.

Alba sobe ao palco do Dom Gastro Bar a partir das 22h30, acompanhada pela banda formada pelos músicos Floriano (violão), Taylan (baixo), Patury (percussão) e Antonio Abenatar (saxofone).

Agende-se:

“Miltons por Alba Mariah”

Data: Sábado (26/11)

Hora: 21h

Local: Dom Gastro Bar (Tv. 3 de Maio, 1736, São Brás)

Informações: (91) 98198-0981