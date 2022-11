Gigi Furtado canta os grandes sucessos de Alcione em show tributo

A cantora paraense Gigi Furtado sobe ao palco do Bar Municipal nesta sexta-feira (25), a partir das 21h, para apresentar o show "A Loba", cujo repertório é composto pelos grandes sucessos de Alcione. A apresentação homenageia a artista maranhense de voz inconfundível, reconhecida internacionalmente, e que completou 75 anos na última segunda-feira (21).

“Toda homenagem é pouca pra essa cantora que é uma das mais incríveis sambistas e intérpretes que nós temos no Brasil”, destaca Gigi, que promete ao público um show completo, para cantar junto e também sambar. O tributo à insubstituível "Marrom" terá como convidados especiais Juliana Sinimbú, Renato Lu, Mari Brandão e Renato Rosas, com abertura de Diogo Rosa.

O que esperar do show

“Faremos um show com as músicas mais pedidas e também com as minhas preferidas, como ‘Nem Morta’, ‘Sufoco’, ‘Você Me Vira a Cabeça’, ‘Não Deixe o Samba Morrer’ e ‘Primo do Jazz – que eu amo -, entre outras”, antecipa a artista.

A banda que vai acompanhar os intérpretes é formada por Paulo Robson Araújo Serra Júnior (violão), Mário Jorge Garcia (contrabaixo), Júnior Andrade (saxofone e flauta transversal) e André Brasil (bateria).

Serviço:

Show "A Loba", de Gigi Furtado

Dia: Sexta-feira (25/11)

Hora: 21h

Local: Bar Municipal (Altos), na Rua Municipalidade, 1643, esquina com Rua Soares Carneiro, bairro do Umarizal.

Venda de Mesas: (91) 99372-4572/ (91) 98301-9261