O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural deste domingo (26)

MÚSICA

MPB

| O quê: Johann Canta Secos e Molhados

| Onde: Bar Municipal ((Rua Municipalidade, 1643 – Umarizal)

| Quando: 26 de junho de 2022

| Hora: A partir das 20 horas

| Informações e ingresso: (91) 98258-2548

Canto Popular

| O quê: Escola de Música da UFPA apresenta o show Ella - Canto Popular - Turma 2020. Participação do Emufpa Jazz Trio.

| Onde: Auditório da EMUFPA (Av. Conselheiro Furtado, 2007 - Nazaré)

| Quando: 26 de junho de 2022

| Hora: 19h

| Gratuito

ARRAIAL

Pavulagem

São João Belém

| O quê: 3º Arrastão do Arraial do Pavulagem

| Onde: Concentração: Praça da República

| Quando: 26 de junho de 2022

| Hora: 9h

| Gratuito

Boi Terra

| O quê: Cortejo Boi da Terra

| Onde: Concentração na Passagem Nª Srª das Graças esquina com Comissário – Terra Firme

| Quando: 26 de junho de 2022

| Hora: 15h30

| Gratuito

São João Icoaraci

| O quê: Arraial da Nossa Gente em Icoaraci com Cordão de Bicho Bacu, Iaça Luterana e Júnior Almeida

| Onde: Concha Acústica da Orla

| Quando: 26 de junho de 2022

| Hora: A partir das 18 horas

| Gratuito

| Informações: @prefeiturabelem

São João em Ananindeua

| O quê: Fruto Sensual fecha a programação do Forró Ananindeua, a partir da 0h. Antes tem Miro Marks, Viver e Dançar e premiação junina.

| Onde: Ginásio do Abacatão (Av. Arterial 18).

| Quando: 26 de junho de 2022

| Hora: A partir das 18 horas

| Gratuito

| Informações: https://www.ananindeua.pa.gov.br/secult

Vila da Barca

| O quê: 20ª Edição do Arraial Comunitário da Vila da Barca com shows de Vingadores do Brega, Daniel do Acordeom, Tropa no Forró, Forró do Bacana, Cabra no Forró, Carimbó da Maria e mais

| Onde: Rua Nelson Ribeiro (entre Coronel Luís Bentes e Magno de Araújo)

| Hora: 19 horas

| Quando: até 26 de junho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @viladabarca

São João Belém

| O quê: Adilson Alcântara encerra a noite do Arraial da Nossa Gente, a partir das 23h20, após Cabano Mestiço, Luar do Marco, Mapinguari e Tribo dos Feiticeiros.

| Onde: Praça Waldemar Henrique

| Quando: 26 de junho de 2022

| Hora: A partir das 19 horas

| Gratuito

| Informações: @prefeiturabelem

Revoada

| O quê: Apresentações de Cordões de Pássaros e Bichos

| Onde: Teatro Margarida Schivasappa - Centur

| Quando: Até 03 de julho de 2022

| Hora: Às 19 horas

| Ingresso: Gratuito

Novo Repartimento

| O quê: 2° Arraiá do Trabalho em Novo Repartimento, sul do Pará, com apresentações de quadrilhas juninas adultas, mirim e infantojuvenil, venda de comidas típicas, além de shows de artistas regionais e nacionais

| Onde: Espaço Cultural (Rua Sabiá, s/nº, bairro do Uirapuru – Novo Repartimento)

| Hora: A partir das 19 horas

| Quando: até 26 de junho de 2022

| Ingresso: gratuito

TEATRO E DANÇA

Pavulagem

| O quê: 3º Arrastão do Pavulagem 2022

| Quando: 26 de junho de 2022

| Onde: Da Praça da República até a Praça dos Estivadores (Boulevard Castilho França)

| Hora: 9h

| Ingresso: Gratuito

Boi

| O quê: Cortejo do Boi da Terra

| Quando: 26 de junho de 2022

| Onde: Passagem Nª Srª das Graças esquina com Comissário, Terra Firme.

| Hora: 15h30

| Ingresso: Gratuito

Compulsivo

| O quê: Espetáculo “Compulsivo”

| Onde: Espaço Experimental de Dança (Rua Domingos Marreiros, 1775, Umarizal).

| Quando: 26 de junho de 2022

| Hora: 20 horas

| Ingresso: Ingressos a R$ 30 (meia-entrada)

| Informações: @ciadearte

Revelação

| O quê: Comédia “A Revelação” com Luciana Malcher e Jô Coutinho

| Onde: Teatro Bosque Grão Pará (Av. Centenário, 1052, Val de Caes, Belém)

| Quando: 26 de junho de 2022

| Hora: 21 horas

| Ingresso: R$ 20

| Informações e venda: https://www.bilheteriadigital.com/

Cordões de Pássaros

| O quê: Cordões de Pássaros e Bichos

| Onde: Teatro Margarida Schivasappa, do Centur (Av. Gentil Bittencourt, 650, Nazaré)

| Quando: até 03 julho de 2022

| Hora: 19h e 20h

| Gratuito

Itaú

| O quê: Apresentação da peça “Os filhos de Iauaretê, a onça-rei”, da Cia. Pé do Ouvido

| Onde: www.itaucultural.org.br

| Quando: Até 26 de junho

INFANTIL

Eléboom

O quê: Musical Eléboom

| Onde: Centro Cultural Sesc Ver-o-Peso (Blvd. Castilhos França, 522/523, Campina).

| Hora: 11h

| Quando: 26 de junho de 2022

| Ingresso: R$ 5

| Informações: @atorresentretenimento

A Dama e o Vagabundo

O quê: Peça "A Dama e o Vagabundo"

| Onde: Teatro Bosque Grão Pará (Av. Centenário, 1052, Val de Caes).

| Hora: 17h

| Quando: 26 de junho de 2022

| Ingresso: à venda na bilheteria do teatro

| Informações: (91) 99182-1060

EXPOSIÇÕES

Linhas em Movimento

| O quê: A exposição de arte visual “Linhas em Movimento”, de Camila Fialho, está aberta ao público

| Onde: Galeria Theodoro Braga (Avenida Gentil Bittencourt, 650)

| Hora: Todos os dias, das 9h às 17h

| Quando: Até 7 de julho

LITERATURA E ARTE

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br