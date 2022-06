Espetáculo "Compulsivo" traz temática importante unindo monólogo e dança

O espetáculo “Compulsivo” traz ao público paraense os conflitos vivenciados por um homem portador do Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), retratado de forma leve, com o ritmo de uma comédia em alerta. A peça tem estreia nesta sexta (17), às 20h, no Espaço Experimental de Dança, bairro de Fátima, em Belém.

Quem não puder ir na estreia, ainda vai poder conferir o espetáculo nos dias 18, 24 e 25, no mesmo horário e mesmo local. A peça é dirigida pelo francês Jean-Paul Lopez, ele conta que a ideia de montar o trabalho surgiu quando visitava uma livraria, na sessão de teatro, na França.

“Encontrei um livro e comecei a folhear. Uma escrita enérgica com um tema especial - Transtorno Obsessivo Compulsivo. E, a partir dessa leitura, feita no final de 2018, tive a ideia de montar essa peça. Logo entrei em contato com o autor para pedir autorização e comecei a traduzi-la. Acredito que foi um grande encontro, eu estava pronto para encontrar este livro e aceitei o desafio que ele me propôs”, conta o diretor.

A peça é uma mistura de monólogo e dança tendo como elenco principal o ator paraense Leoci Medeiros, que já atua há 13 anos e participou de 13 longa-metragens e, agora, vai dividir o palco com a bailarina intérprete Andréa Torres, que há 30 anos dedica sua vida à dança.

Andréa é formada pelo Studio Harmonic, de Paris, e em Educação Física pela Universidade Estadual do Pará (Uepa). “As minhas expectativas são as melhores. Ensaiamos muito e o espetáculo está muito bem dirigido. Garanto que o público vai se divertir bastante com essa peça”, falou Leoci Medeiros.

Andréa explicou que seu personagem surgiu com a necessidade de ter um contra-regra presente no palco. “Pouco a pouco esse personagem técnico (pequena formiga de palco) tornou-se um companheiro do personagem principal, como se tivesse saído do seu imaginário. Logo, o fato de eu ser bailarina fez com que a dança ocupasse o espaço físico. Não existe coreografia pré-estabelecida, mas uma linguagem poética do corpo”, explicou Andréa.

“O espetáculo tem como objetivo nos fazer refletir sobre nossas manias e até onde elas podem ir, mas tudo de forma bem descontraída. Esse espetáculo é para contar que o “outro” também é pouco de nós. Não tanto diferente, irrisório, ridículo ou estranho. Pode ser qualquer um de nós e, quem sabe assim, nós podemos nos desmistificar o nosso eu”, diz ainda Jean-Paul.

O espetáculo acontece nos dias 17, 18, 24 e 25 de junho, com a duração de uma hora e início sempre às 20h, no Espaço Experimental de Dança, localizado na Rua Domingos Marreiros, 1775, no bairro de Fátima, com entrada no valor de R$30,00 reais e estudante tem direito a meia entrada.

Serviço:

Nome do espetáculo: COMPULSIVO

Diretor de Cena: Jean-Paul Lopez

Autor: Alex Giostri

Elenco: Andréa Torres e Leoci Medeiros

Local: Espaço Experimental de Dança, Rua Domingos Marreiros, 1775, Bairro de Fátima, Belém/PA

Datas: 17, 18, 24, 25 de junho

Horário: 20h

Ingresso: R$30