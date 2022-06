Forró Ananindeua encerra com show do Fruto Sensual no domingo (26)

A Banda Fruto Sensual vai se apresentar no próximo domingo (26), encerrando a noite do Forró Ananindeua, no Ginásio Almir Gabriel, mais conhecido como "Abacatão". O show inicia à meia-noite. A programação continua nestas sexta-feira (24), sábado (25) e domingo (26), com a transmissão ao vivo da programação junina pela Tv Mais Pará, canal 16, além de telões instalados do lado de fora da arena.

De dentro de um estúdio, a jornalista Jackie Carrera apresenta as atrações acompanhada do comentarista Maruzo Costa e do radialista Toninho Santos, que divide o palco principal com a Arianny Baia, influenciadora digital.

As quadrilhas encerraram as apresentações na quinta-feira (23), mas o público ainda pode assistir aos shows e as ganhadoras do concurso se apresentarão novamente.

Estúdio de transmissão da programação junina. (Divulgação)

Nesta sexta, acontecem as apresentações do Toró Açú, de uma quadrilha convidada, do pássaro junino Roxinol, do Grupo Pré-Tribal Kawahiva, Banda no Boteco, Patrick Costa e Cabra no Forró.

No sábado, Gleydson e Lorran, quadrilhas convidadas, Banda Fest Top, grupo Guerreiros do Boi, Akilla Marques e Lucas Lima

Já no domingo, a noite inicia com Miro Marks, Projeto Viver e Dançar, premiação das quadrilhas campeãs e Banda Fruto Sensual.