Vila da Barca comemora a 20ª edição do Arraial Junino da Vila; confira a programação

A Vila da barca, no bairro do Telégrafo, em Belém tem o tradicional Arraial Junino da Comunidade e este ano completa a 20ª edição. A programação musical e cultural começa hoje, 23, às 19h e segue até o domingo, 26, na rua Professor Nelson Ribeiro. É a primeira festividade de São João realizada pela comunidade, desde o início da pandemia. Com o avanço da vacinação e a melhora do cenário epidemiológico na capital paraense, a festa de 2022 marca a coletividade dos moradores com o tema "100 anos de Vila da Barca e 100 anos de festa".

Gerson Bruno, vice coordenador geral da Associação dos Moradores da Vila da Barca (AMVB), é um dos responsáveis pelo Arraial. Ele conta que os moradores estão empenhados e felizes para a festa, que marca o retorno das comemorações na vila. "Estamos também comemorando os 20 anos do Arraial da Vila da Barca, depois desses dois anos sem essa alegria do 'Maior Arraial de Belém'. Estamos na maior emoção pelo retorno dessa grande festividade, e preparando tudo com muito carinho para fazemos um grande retorno", celebrou Gerson.

Esse ano a programação conta com atrações musicais, brincadeiras, venda de comidas típicas, etc. Entre os confirmados estão: Vingadores do Brega, Daniel do Acordeon, Tropa no Forró, Forró do Bacana, Cabra no Forró, Camarote Vip, Carimbó da Maria, Mc WR, entre outros. Mas o coordenador relembra que além de celebrar, a festa é um ato político, pois chama atenção do poder público. "Esse ano o arraial vem com uma dose extra de emoção, comemorar os 100 anos de uma das maiores comunidades sobre palafitas da América Latina, é na realidade, um grande ato de resistência contra as mazelas do poder público", afirmou.

"Estamos preparando uma programação diversa, com os mais variados ritmos e dentre as atrações, que irão se apresentar, incluímos os artistas da própria comunidade que terão papel de destaque na festa. Entre eles MC WR. Teremos também o concurso Miss Mirim, apresentações de quadrilhas, brincadeiras juninas", completou.

A Vila da barca comemora o Arraial Junino da Comunidade, que este ano completa a 20ª edição. A programação musical e cultural começa hoje, 23, e segue até o domingo (26), na rua Professor Nelson Ribeiro, bairro do Telégrafo. (Reprodução / Ascom AMVB)

Gerson também vê a festa junina da comunidade, como oportunidade de gerar renda para as famílias, que residem na Vila e, que foram impactadas nestes dois anos de pandemia. "O arraial movimenta a economia local e, nesta época do ano, ele se torna fonte de renda para inúmeras famílias da comunidade. Principalmente neste momento de turbulência que o país passa", refletiu.

Em nome da comunidade, o organizador destaca que estão na expectativa e em contagem regressiva para o Arraial Junino da Vila da Barca. Bruno diz que o arraial já é patrimônio e traz visibilidade à periferia. "A expectativa é grande para esse retorno tão aguardado. Estamos na correria para deixar tudo pronto para as quatro noites do maior arraial comunitário de Belém. O arraial da vila é um patrimônio cultural do município de Belém, que já está na sua 20ª edição, mostrando que a periferia faz e produz arte e evento da mais alta qualidade. Acaba sendo um ato de resistência cultural", finalizou.

Serviço

Evento: Arraial Junino da Vila da Barca - "100 anos de Vila da Barca e 100 anos de festa"

Local: Vila da Barca, rua Professor Nelson Ribeiro, bairro do Telégrafo

Data: 23, 24, 25 e 26

Hora: 19h

Atrações: Vingadores do Brega, Daniel do Acordeon, Tropa no Forró, Forró do Bacana, Cabra no Forró, Camarote Vip, Carimbó da Maria, Mc WR, entre outros.

Entrada: gratuita

Mais informações: @viladabarca | AMVBOFICIAL