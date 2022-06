Concurso de misses do Arraial da Nossa Gente começa nesta sexta-feira, 24

As misses caipiras dos grupos de quadrilha junina de Belém participam do concurso a desta sexta-feira (24), dentro da programação do Arraial da Nossa Gente, da Prefeitura de Belém. O evento acontece na Praça Waldemar Henrique. No sábado (25), será a vez da apresentação das misses Simpatia e Negritude no Piano Palco e, no domingo (26), a festa continuará com a apresentação das misses Melhor Idade e LGBTQIA+.

A novidade este ano é que o concurso voltou a ser realizado de forma individual, em apresentações separadas das quadrilhas.

"Esperamos fazer uma apresentação nostálgica em relação às misses da atualidade. Eu já participo do concurso promovido pela Fumbel há mais de dez anos e é muito gratificante voltar a dançar na praça Waldemar Henrique", declarou a miss caipira da quadrilha Encanto da Juventude, Luciene Lopes.

Para o presidente da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Michel Pinho, as apresentações individuais são um grande diferencial do arraial deste ano. "As apresentações individuais motivam não apenas as quadrilhas, mas todos que assistem a este concurso", destaca Pinho.