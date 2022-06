O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta sexta-feira (24)

MÚSICA

Flor de Lúpulo

| O quê: Arraiá da Fror com shows de Trio Respeita Juliette e DJ Faca

| Onde: Cervejaria Flor de Lúpulo (Tv. Alm. Wandenkolk, 690)

| Hora: 18 horas

| Informações: @cervejariaflordelupulo

Rock

| O quê: Shows de Seérgio leite, André Moura e DJ Bernardo Pinheiro

| Onde: Blvd. Castilhos França, 550

| Hora: A partir das 18h

| Informações: @cervejariacaboca

Samaúma

| O quê: Sama Pride com diversos DJs

| Onde: Bar Samaúma (Av. Generalíssimo Deodoro, 1354)

| Hora: A partir das 18h

| Informações: @barsamauma

Regional

| O quê: Shows de Banda Na Cuíra e DJ Karol Onça

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 15

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Manga Jambu

| O quê: Manga na Roça Especial São João

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 19 horas

| Informações: @mangajambubar

Claro Escuro

| O quê: Show de lançamento do álbum “Claro Escuro”, de Felipe Ribeiro

| Onde: Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilho França, 522/523).

| Hora: 19 horas

| Ingressos: Entrada franca

Tributo Indie

| O quê: Aniversário da Arctic Monkeys Cover - 10 Anos da banda Cornerstone com shows da Cornerstone, e tributo indie: The Strokes, The Kooks, Two Door Cinema Club, Franz Ferdinand, Interpol e The Killers

| Onde: Studio Pub (Rua Presidente Pernambuco, 277)

| Hora: 20 horas

| Ingresso: A partir de R$15 com vendas no Sympla e no local

| Informações: @studiopubbelem

Resenha

| O quê: Baile & Resenha com shows de Lucas & Iron, Victor & João Paulo, Davi Alencar e Miro Marks

| Onde: Vitrine Lounge (Trav. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: A partir das 21 horas

| Estilo: Sertanejo e Eletrônica

| Informações: @vitrinebelem / 91 98081-5042

Manga Pub

| O quê: Show da banda GeoRocks

| Onde: Manga Pub (Av. Cmte. Brás de Aguiar, 492)

| Hora: 21 horas

| Informações: @mangapuboficial

TEATRO E DANÇA

Infantil

| O quê: “Uma História das Histórias de Boi Bumbá” com Ester Sá

| Onde: Estação das Docas (Av. Mal. Hermes, S/N – Campina - Belém).

| Hora: 17 horas

| Ingresso: Gratuito

JADI

| O quê: Espetáculo JADI, apresentação baseada no balé de repertório "O Talismã" com narrativas voltadas à região amazônica

| Onde: Teatro Universitário Cláudio Barradas (R. Cônego Jerônimo Pimentel, nº 546 - Umarizal - Belém)

| Hora: 19 horas

| Quando: 24, 25 e 26 de junho de 2022

| Ingresso: R$20,00 inteira e R$10,00 meia

| Informações: @tucbbarradas

Stand Up

| O quê: Showpitel StandUp Comedy com Natto Almeida, João The Rocha e Epaminondas

| Onde: Clube da Sinuca (Tv. Pimenta Bueno, 205 - Cruzeiro - Icoraci)

| Hora: 20 horas

| Ingresso: Antecipado a partir de R$ 20

| Informações: (91) 98560-8463.

Compulsivo

| O quê: Espetáculo “Compulsivo”

| Onde: Espaço Experimental de Dança (Rua Domingos Marreiros, 1775 – Umarizal).

| Quando: 24 e 25 de junho de 2022

| Hora: 20 horas

| Ingresso: Ingressos a R$ 30 (meia-entrada)

| Informações: @ciadearte

Itaú

| O quê: Apresentação da peça “Os filhos de Iauaretê, a onça-rei”, da Cia. Pé do Ouvido

| Onde: www.itaucultural.org.br

| Quando: Até 26 de junho

JUNINO

Ananindeua

| O quê: Forró Ananindeua 2022 com diversas apresentações musicais e juninas

| Onde: Estacionamento do Ginásio Almir Gabriel (Abacatão)

| Hora: A partir das 18 horas

| Quando: Até 26 de junho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @ananindeuapma

Vila da Barca

| O quê: 20ª Edição do Arraial Comunitário da Vila da Barca com shows de Vingadores do Brega, Daniel do Acordeom, Tropa no Forró, Forró do Bacana, Cabra no Forró, Carimbó da Maria e mais

| Onde: Rua Nelson Ribeiro (entre Coronel Luís Bentes e Magno de Araújo)

| Hora: Seg a sábado: 10h às 22h; aos domingos: 12h às 22h

| Quando: De 23 a 26 de junho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @viladabarca

Novo Repartimento

| O quê: 2° Arraiá do Trabalho em Novo Repartimento, sul do Pará, com apresentações de quadrilhas juninas adultas, mirim e infantojuvenil, venda de comidas típicas, além de shows de artistas regionais e nacionais

| Onde: Espaço Cultural (Rua Sabiá, s/nº, bairro do Uirapuru – Novo Repartimento)

| Hora: A partir das 19 horas

| Quando: De 24 a 26 de junho de 2022

| Ingresso: gratuito

EXPOSIÇÕES

Container

| O quê: Live Painting com PTCK

| Onde: Vila Container (Av. Gov Magalhães Barata, 62)

| Hora: 18 horas

| Informações: @vila.container

Desnudo

| O quê: Exposição "Desnudo”, contemplada pelo edital Prêmio Branco de Melo, da Fundação Cultural do Estado do Pará

| Onde: Galeria Benedito Nunes, na Fundação Cultural do Pará (Avenida Gentil Bittencourt, 650, esquina com a Avenida Rui Barbosa - Nazaré, Belém)

| Hora: Seg a sábado: 10h às 22h; aos domingos: 12h às 22h

| Quando: Até 1º de julho de 2022

| Ingresso: gratuito

| Informações: @colecaoeduardovasconcelos / @design.comrevista

Museu da UFPA

| O quê: Exposição “Todas as Cores A Cor”

| Onde: Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher esquina com Generalíssimo Deodoro)

| Hora: 9h às 12h (segunda a sábado)

| Ingresso: Acesso gratuito

Linhas em Movimento

| O quê: A exposição de arte visual “Linhas em Movimento”, de Camila Fialho, está aberta ao público

| Onde: Galeria Theodoro Braga (Avenida Gentil Bittencourt, 650)

| Hora: Todos os dias, das 9h às 17h

| Quando: Até 7 de julho

Paisagens Inventadas

| O quê: A exposição “Paisagens Inventadas", da paraense Evna Moura, está aberta ao público

| Onde: Circular Campina Cidade Velha

| Hora: Quinta e sexta-feira, de 15h às 18h, e sábado, de 10h às 13h.

| Informações: Até 23 de julho

LITERATURA E ARTE

Sequelas

| O quê: Lançamento do livro “Sequelas”, de Karla França

| Onde: Livraria Fox (Tv. Dr. Moraes, 584)

| Hora: 16 horas

| Informações: @foxbelem

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br