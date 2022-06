Espetáculo de dança 'JADI' aborda temática amazônica

O espetáculo "JADI", é uma apresentação baseada no balé de repertório "O Talismã", com narrativas voltadas à região amazônica. A apresentação estreia hoje, 22, às 19h no Teatro Universitário Cláudio Barradas (TUCB) e segue em cartaz até o próximo dia 26 de junho. A montagem é resultado da disciplina de prática de montagem dos cursos de Dança Clássica e Cenografia, da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA).

A professora de dança da ETDUFPA, Ana Cristina Cardoso explica que a coordenação do espetáculo é sua, em parceria com os professores Éder Jastes, da prática de montagem I e Aníbal Pacha, da Cenografia. "É um espetáculo de balé baseado num balé de repertório, 'O Talismã', mas voltado à nossa região. Vamos falar da região amazônica, dessas lendas. Dentro de um balé clássico, que se passa em outra região, mas que nós trouxemos para nossa região", explicou.

O diferencial do espetáculo, segundo a professora, é a releitura que contextualiza um clássico no cenário Amazônico. Ao todo, 13 bailarinos e bailarinas estão envolvidos no espetáculo que tem a duração de 50 minutos. "A gente faz uma releitura nossa região, pras nossas lendas, como falar dessa Amazônia? A disciplina pega esse primeiro semestre de março a junho, tivemos temos três encontros semanais. Primeiro pensamos em que espetáculo fazer, como criar, como dividir os personagens entre os alunos da turma", relembrou.

O talismã ou melhor, a Jadi nessa releitura regional, é um símbolo conhecido na região amazônica: o Muiraquitã. Durante o espetáculo, o universo das indígenas guerreiras Icamiabas, além dos segredos e mistérios serão abordados. A bailarina Helisandra Pires representa a "JACI", a deusa lua, que desce à terra em momentos festivos para comemorar com suas filhas Icamiabas a vida, em um grande festival na floresta, em frente a um lago sagrado conhecido como "espelho da lua". A professora Ana Cristina reitera o convite ao público. "Faço o convite ao público, tanto para ver como para conhecer um pouco mais, uma das disciplinas do curso técnico em dança clássica", finalizou.

A composição é de Riccardo Drigo, o libreto do espetáculo é de Éder Jastes, cenografia e iluminação é de Tita Padilha com assistência de Ingrid Gomes, Izidoro José da Costa Neto e Victória Sampaio. Estagiário da especialização técnica em dramaturgia é o Matheus Amorim, o figurino ficou sob responsabilidade de Marco Alcantara e Nei Braga, a sonoplastia é de Luiz Eduardo.

Serviço

Espetáculo: JADI

Local: Teatro Universitário Cláudio Barradas (TUCB)

Temporada: 22 a 26 de junho

Hora: 19h

Ingressos: R$20,00 inteira e R$10,00 meia