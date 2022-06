Felipe Ribeiro faz primeiro show autoral em Belém

O Sesc Ver-o-Peso será palco hoje, 24, do show de lançamento do álbum “Claro Escuro”, do cantor e compositor Felipe de Campos Ribeiro. O dia de São João, que é também o aniversário do artista, foi a data escolhida por ele para apresentar suas composições e para celebrar a música autoral paraense e brasileira. Músico, escritor e professor, Felipe acumula trajetórias criativas diversas. No álbum “Claro Escuro”, ele traz uma espécie de “pot-pourri” dos diferentes caminhos de reflexões por onde suas áreas de atuação o levaram. “Meu primeiro disco chama-se ‘Claro Escuro’ porque ele fala, assim o espero, sobre coisas tensas de modo sublimado”, explica.

As composições estão disponíveis em plataformas musicais. Como músico, ele já integrou as bandas Viés, com Ana Clara Matos, Rodrigo Braga e Alessandro Bacchini; Quarteto Livre, com Paulo André Costa, Rafael Trindade e Rodrigo Ferreira; e O Meio Do Mundo, com André Coruja, Inesita e Willy Benitez. Como compositor, já teve canções interpretadas ou gravadas por Aíla, Renato Torres e Juliana Sinimbú.

O show desta sexta-feira contará com a participação especial de Renato Torres, que interpretará as composições de Felipe “Cadú Cadáver” e “Ladrões”, além da canção feita em parceria entre os artistas intitulada “Balada entre Belém e Cumbu”. Ele adianta que o repertório do show incluirá “Ilhéus” e “O salto”, que são criações em parceiria com André Corúja. Também participam do show Daví Benitez, no piano; Jade Guilhon, no violino e bandolim; Inesita, no baixo; e Rayssa Tiger, na bateria.

Felipe conta que o show foi elaborado de maneira totalmente independente e que interessados em apoiar o projeto podem contribuir por meio de crowdfunding (vaquinha virtual): https://abacashi.com/p/ apoie_a_musica_de_felipe_ribeiro . Para incentivar as doações acima de R$ 50, o artista oferece de presente um exemplar de seu livro “Ínfimas Infâmias”, obra vencedora do prêmio Dalcídio Jurandir de Literatura, a ser entregue no dia do show. No campo das Letras, Felipe é escritor premiado nacional e internacionalmente.

Além do Prêmio Dalcídio Jurandir de Literatura, ele conquistou: o III Concurso Cuéntame un Cuento, do Centro de Estudios Brasileños da Universidad de Salamanca, e o XVII Concurso Nacional de Contos Jorge Andrade, da Academia Barretense de Cultura. No âmbito acadêmico, ele é doutor e pós-doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Université de Paris 8, respectivamente. Professor Adjunto da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Pará, ele conta com mais de uma dezena de artigos e ensaios publicados, além do livro “Premissas a uma anticriminologia psicanalítica”, pela editora Appris, em 2018. Atualmente, Felipe trabalha em seu mais novo livro, “Psicologia das massas populistas: ensaio sobre os líderes à contra-corrente”, a ser publicado em breve.