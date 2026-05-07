O Liberal chevron right Cultura chevron right

Adrien Brody vai estrelar 'Last Dance', novo filme do diretor brasileiro Karim Aïnouz

Além de Brody, Last Dance contará com Ben Platt (The Beauty) e Rachel Zegler (Branca de Neve) em seu elenco principal

Estadão Conteúdo
fonte

Adrien Brody (Instagram @adrienbrody)

Um dos principais nomes do cinema nacional, Karim Aïnouz, de A Vida Invisível e Motel Destino, vai dirigir o vencedor do Oscar Adrien Brody em seu próximo filme, Last Dance. A produção é uma adaptação do artigo The Last Dance with My Dad, publicado em 2021 na revista New Yorker e escrito por Emily Ziff Griffin, que também assina o roteiro.

Além de Brody, Last Dance contará com Ben Platt (The Beauty) e Rachel Zegler (Branca de Neve) em seu elenco principal.

O texto autobiográfico de Emily narra sua última viagem ao lado do pai, o promotor artístico Charles E. Ziff (1949-1992), em decorrência da Aids. Rachel interpretará Emma, contraparte cinematográfica da autora, enquanto Brody viverá Elliot, seu pai.

Na trama, pai e filha embarcam em uma viagem pelo Caribe em um cruzeiro gay. Única pessoa heterossexual a bordo, Emma acaba tendo um olhar único para a crise da Aids que assolou a comunidade LGBTQ+ nos anos 1980 e 1990, enquanto Elliot tenta se distrair da doença que inevitavelmente o levará à morte.

Além de atuar, Platt ficará responsável pela composição das músicas originais do longa, enquanto Rachel, premiada por sua atuação e voz na peça Evita, interpretará as novas canções.

Ainda sem data de estreia, Last Dance será oferecido a estúdios e distribuidores no mercado internacional do Festival de Cannes. O longa marca o primeiro trabalho de Brody nos cinemas desde O Brutalista, filme de 2024 que lhe rendeu seu segundo Oscar de Melhor Ator.

