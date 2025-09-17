Capa Jornal Amazônia
Adele pode se apresentar no Rio de Janeiro em 2026; entenda

Apesar de já ter realizado apresentações em diversos países, Adele nunca se apresentou no Brasil

O último áudio lançado por Adele, 25, é de 2015 (Danny Moloshok / File Photo)

Adele pode ser uma das atrações principais do festival "Todo Mundo no Rio", previsto para acontecer em 2026, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo jornalista Raul Holderf, que afirmou que a cantora e sua equipe demonstraram interesse em participar do evento.

Atualmente, não há turnês oficiais anunciadas por Adele para 2025 ou 2026. No entanto, rumores apontam para uma possível turnê mundial no próximo ano, o que poderia incluir o Brasil pela primeira vez

Evento retorna ao Rio após shows de Madonna e Lady Gaga

O festival Todo Mundo no Rio já trouxe grandes nomes da música internacional em edições anteriores. Madonna e Lady Gaga se apresentaram no evento em Copacabana, atraindo multidões. Em 2026, a expectativa é que Adele seja a atração principal, caso as negociações avancem.

Apesar de já ter realizado apresentações em diversos países, Adele nunca se apresentou em solo brasileiro. A possibilidade de sua estreia no país aumenta a expectativa do público, que aguarda confirmação oficial sobre a participação da artista no festival.

