Adele se emociona ao ver Celine Dion em seu show; assista

A cantora Adele se emocionou ao encontrar Celine Dion na plateia de seu show. O momento, registrado por outros espectadores, aconteceu no último sábado (26), nos Estados Unidos. O show da cantora britânica ocorreu no Teatro Colosseum do Hotel Caesars Palace, em Los Angeles.

Enquanto Adele cantava “When We Were Young”, música lançada em 2015, avistou a dona da famosa “My Heart Will Go On”. A britânica já declarou ser muito fã da artista. Ao vê-la, Adele não conteve as lágrimas, assim como Celine.

Nesse ano, Celine Dion se apresentou durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. A artista cantou “Hymne à l’amour”, momento que marcou seu retorno após mais de um ano sem shows. Em 2022, Celine recebeu o diagnóstico de Síndrome da Pessoa Rígida, doença neurológica e autoimune que apresenta rigidez muscular progressiva.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)