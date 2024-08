VÍDEO: Adele convida fã brasileiro ao palco e acende esperança de show no Brasil

A cantora Adele, 36, surpreendeu o público ao convidar um fã brasileiro para subir ao palco durante um show realizado em Munique, na Alemanha, na última quarta-feira (14). Caio Giardini, que se apresentou como um "superfã", revelou à artista que já havia assistido a 12 shows dela em Los Angeles.

"Todos os dias, eu escuto 'venha para o Brasil'", comentou Adele, que nunca veio ao país. Emocionado, o brasileiro compartilhou nas redes sociais a experiência única, que o deixou "no céu".

"No meio de 86.000 pessoas, Adele me escolheu. Tão surreal que eu achei não estar vivo, parecia que eu estava no céu. Acho que realmente eu estava. No meu caminho para o palco, eu já percebi que minha vida ia mudar para sempre. Não pelo reconhecimento do público, mas porque eu ia conhecer a artista da minha vida, quem sou fã há mais de uma década", escreveu em seu Instagram.

Adele iniciou em agosto uma série de shows em Munique, marcando sua volta aos palcos após oito anos. Para a ocasião, uma arena foi especialmente construída, e as apresentações seguem nos dias 16, 23, 24, 30 e 31 de agosto.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)