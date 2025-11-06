Capa Jornal Amazônia
'Marcelo Serrado em Terapia', ator apresenta espetáculo visceral e hilário sobre pânico

Marcelo Serrado traz à Belém o monólogo que mistura confissão, improviso e sátira

Em 'Marcelo Serrado em Terapia', o ator se expõe de forma única e cômica, falando sobre pânico, crises existenciais e momentos de humor ácido. (Divulgação)

"Marcelo Serrado em Terapia" chega a Belém em dezembro. Nos dias 13 e 14, será possível assistir ao espetáculo em duas sessões no Teatro Margarida Schivasappa.

A apresentação traz um espetáculo cômico, visceral e surpreendentemente íntimo. Um monólogo moderno que mistura confissão, sátira e improviso para conduzir o público por uma jornada hilária, e, por vezes, dolorida, através da mente de um homem à beira de um ataque de nervos e de riso.

O monólogo é interpretado por Marcelo Serrado, que costura relatos pessoais, episódios de pânico, viagens bizarras, crises conjugais e dilemas existenciais em um divã escancarado no palco. Com humor ácido e toques de autoajuda nada convencionais, o ator entrega ao público um personagem que expõe medos, neuroses e delírios, sem abrir mão da gargalhada.

A criação e texto do monólogo é de Marcelo Serrado e Guilherme Rocha.

Nos últimos anos, o ator tem utilizado sua visibilidade, principalmente nas redes sociais, para trazer à tona questões como a síndrome do pânico e o burnout. Ele compartilha suas experiências pessoais com a síndrome do pânico, destacando a importância de buscar ajuda profissional e apoio emocional. Em uma entrevista recente, ele relembrou episódios difíceis que enfrentou, especialmente durante a pandemia, quando percebeu que precisava de tratamento.

“Acabei tendo uma crise de pânico e ansiedade, e não sabia o que era. Achei que fosse morrer e que estava tendo um troço. A gente nunca sabe o que é. Por isso muita gente se mata, se joga...”, disse ao Gshow.

A peça Marcelo Serrado em Terapia é um retrato escrachado de um momento delicado da vida, mas sem melodrama.

Com uma performance intensa e cheia de improvisos, Serrado se conecta com a plateia por meio de piadas afiadas, interações espontâneas, histórias tragicômicas e até uma sessão de hipnose ao vivo.

Recentemente, o ator esteve em Belém para participar do Amazônia Live. O evento musical e de conscientização ambiental foi realizado em setembro, com apresentações de artistas internacionais como Mariah Carey e nacionais como Joelma, Dona Onete, Viviane Batidão e Gaby Amarantos, em um palco flutuante no formato de uma vitória-régia no rio Guamá.

Na ocasião, ele compartilhou alguns registros nas suas redes sociais. “Que experiência inesquecível viver o Amazônia Live. Foi uma honra celebrar o povo do Norte, sua força, beleza e cultura que tanto me encantam. Emocionante ver tantas estrelas brilhando juntas e chamando atenção para uma causa necessária e importante. Meu agradecimento a todos por esse convite especial”, escreveu.

Agende-se

Data: 13 e 14 de dezembro 
Hora: sábado ás 20h30 - domingo às 19h
Local: Teatro Margarida Schivasappa - Av. Gentil Bittencourt, 650 - Batista Campos
Ingressos:  online no site da Sympla e nos dias do espetáculo venda física na bilheteria do teatro

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

