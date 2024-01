Adaptação de clássico de Nelson Rodrigues ganha segunda temporada na Casa Cuíra

As relações de poder e as classes sociais que as envolvem numa clássica obra de Nelson Rodrigues estarão no espetáculo 'O Que Não se Diz Apodrece em Nós', que chega à segunda temporada. A obra de livre adaptação do clássico Anti-Nelson Rodrigues, será encenada na Casa Cuíra, de 18 de janeiro a 4 de fevereiro, de quinta a domingo, sempre às 20 horas.

O espetáculo conta a história de Marcelo, um jovem mimado pela mãe, ladrão e sem escrúpulos, que torna vira diretor na empresa do pai, que o despreza e lá se apaixona por Joice, funcionária recém-contratada. Acostumado a satisfazer todas as vontades, Marcelo tentará comprar Joice, que espera por um amor desde menina e não se deixa levar pelo dinheiro.

“A ideia de montar um espetáculo do Nelson Rodrigues faz parte de um pensamento do Grupo de Teatro Palha, porque nós queremos dentro dos nossos objetivos trazer obras para a cidade de Belém que não se tenha visto. É uma forma de dar possibilidades do público conhecer obras inéditas como do Nelson Rodrigues, como Anti-Nelson, em Belém. E outro lado que é extremamente positivo é a potência da escrita de Nelson. A escrita traz muitas possibilidades e uma grande interpretação”, destaca o diretor Paulo Santana.

A primeira temporada do espetáculo ocorreu no final do ano passado com lotação máxima na Casa Cuíra em todas as sessões. O sucesso fez com que o espetáculo voltasse para uma segunda temporada. A ideia dos envolvidos fazer com que Belém viva realmente temporadas de espetáculos teatrais e não apenas de “eventos teatrais”. O elenco é um grande encontro e celebração da história do teatro paraense. Unindo atores e atrizes dos grupos Palha, Gruta e Cuíra juntos pela primeira vez. Em cena estão grandes nomes, como Adriano Barroso, Zê Charone, Monalisa da Paz, Elias Hage, Kesynho Houston, Pauli Banhos e Luiz Girard.

“Cinco dias antes do final da temporada já era impossível comprar ingressos. Tudo estava esgotado. Foi uma felicidade também entender que a cidade é ávida por um teatro de assinatura. O Gruta, Cuíra e Palha tem sua assinatura registrada e o que o público foi lá conferir foi isso, a forma da gente trabalhar e entender o teatro. Decidimos abrir a segunda temporada logo em janeiro exatamente porque o público pediu. Muita gente ficou de fora da primeira e a notícia de um bom espetáculo se espalhou, quem viu, recomendou ou quer ver de novo, quem não viu quer conferir esse frisson que causou em nossos espectadores. Acho que ali o jogo cênico se cumpriu. Faremos a segunda temporada exatamente igual a primeira e a venda dos ingressos estão muito boas”, destaca o ator Adriano Barroso.

Ele explica que a ideia do espetáculo unindo os três grupos foi uma decisão para homenagear o fundador do Gruta Henrique da Paz, falecido em 2021. “A gente teve o apoio de muitos amigos e já ali, decidimos que a única forma de homenagear o Henrique à altura era montando um espetáculo. Então surgiu a ideia. Depois fomos atrás do texto. Na segunda tentativa, creio, acertamos na mosca. Palha, Cuíra e Gruta juntos somam quase 150 anos de teatro numa cidade que a única saída é resistir. Não temos política cultural a contento, não temos investimentos, sequer espaços. Mas continuamos vivos e atuantes e dialogando com a cidade”, ressalta Barroso.

Os ingressos antecipados estão disponíveis diretamente com a produção pelo contato (91) 99841-9117, e também na bilheteria do espetáculo, aberta uma hora antes de cada sessão. A Casa Cuíra está localizada na Rua Dr. Malcher, 287, Cidade Velha. O espetáculo é uma realização do Prêmio FCP de Arte e Cultura da Fundação Cultural do Pará.

SERVIÇO

Espetáculo “O Que Não se Diz Apodrece em Nós”, do Grupo de Teatro Palha

Data: De 18 de janeiro a 04 de fevereiro, de quinta a domingo

Horário: 20h

Local: Casa Cuíra - Rua Dr. Malcher, 287 - Cidade Velha

Ingresso: R$ 40

Informações e ingressos antecipados no número 99841 9117 e instagram @teatropalha