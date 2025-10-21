Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Adam Driver diz que Disney rejeitou sua ideia para novo ‘Star Wars’ e Soderbergh lamenta

Ator revelou que planejou um novo longa da franquia focado em seu personagem

Estadão Conteúdo
fonte

Kylo Ren (Adam Driver) (Reprodução)

Depois de interpretar Kylo Ren/Ben Solo nos três filmes mais recentes da saga Star Wars, Adam Driver revelou que planejou um novo longa da franquia focado em seu personagem. Segundo o ator, ele desenvolvia o projeto ao lado do diretor Steven Soderbergh (Código Preto) e chegou a levar a ideia para os executivos da Lucasfilm. A empreitada, no entanto, acabou barrada por Bob Iger, CEO da Disney, que adquiriu o estúdio criado por George Lucas em 2013.

Eterno Luke Skywalker, Mark Hamill diz que não voltará mais à franquia 'Star Wars' "Sempre tive interesse em fazer outro Star Wars", disse Driver à AFP, afirmando ainda que mantinha contato com Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, sobre a possibilidade de voltar à franquia. "Sempre disse: com um grande diretor e uma grande história, estaria lá em um segundo. Amo o personagem e amei interpretá-lo."

De acordo com o ator, Kennedy e Dave Filoni, chefe criativo do selo, se interessaram pelo filme, que se chamaria The Hunt for Ben Solo (ou "a caçada por Ben Solo", em tradução livre), e o projeto chegou a ter um roteiro escrito por Scott Z. Burns (O Relatório). "Era um dos roteiros mais legais que eu já li", contou Driver, reforçando que a Lucasfilm "entendeu completamente nossa visão e o que estávamos fazendo".

O sentimento de Kennedy e Filoni, no entanto, não foi compartilhado por Iger e Alan Bergman, outro executivo da Disney, que não viam como o filme se conectaria aos eventos de Star Wars: A Ascensão Skywalker, que termina com a morte do personagem de Driver. "Eles não entenderam como Ben Solo estava vivo. E aí foi isso."

Ironicamente, A Ascensão Skywalker ficou marcado justamente por trazer um personagem já morto da franquia de volta à vida sem nenhuma explicação plausível, com o Imperador Palpatine (Ian McDiarmid) retornando a Star Wars para servir como o grande vilão da Trilogia Sequência.

"Eu gostei muito de fazer esse filme na minha cabeça", disse Soderbergh, também à AFP. "Fico triste pelos fãs que não poderão assisti-lo."

Driver revelou à publicação que ficou surpreso com a resposta de Iger, afirmando que ele e Soderbergh planejavam "ser cuidadosos com a forma como gastariam dinheiro e econômicos, produzindo o filme por menos do que a maioria, seguindo o espírito da franquia, que é artesanal e focada em personagens".

Trilogia para Rey e outros filmes confirmados

Embora a ideia de Driver e Soderbergh não tenha saído do papel, ao menos uma personagem da Trilogia Sequência de Star Wars já teve seu retorno confirmado no futuro. A protagonista Rey, vivida por Daisy Ridley entre 2015 e 2019, voltará às telonas com uma trilogia própria, com o primeiro capítulo sendo dirigido por Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel).

A Disney ainda tem outros dois filmes da franquia confirmados para os próximos anos, com O Mandaloriano e Grogu, conclusão da série The Mandalorian estrelada por Pedro Pascal, chegando aos cinemas em 2026, e Star Wars: Starfighter, com Ryan Gosling, estreando em 2027.

Todos os filmes e séries de Star Wars estão disponíveis no Disney+.

