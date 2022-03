Açaí volta à pauta do BBB 22; relembre quem já criticou a forma de consumo do paraense

Na noite desta sexta-feira (18), o açaí do Pará voltou ao assunto: em conversa entre os participantes do ‘BBB 22’, na noite desta sexta-feira (18), Gustavo, Eliezer, Laís e Scooby conversavam no quarto Lollipop, quando o surfista comentou sobre a demanda mundial do fruto e, declarou que o “açaí verdadeiro” é consumido apenas no Norte.

O fruto vem causando polêmica seja pela forma como o nortista consome ou suas origens. Recentemente, em viagem ao exterior, o chef paraense Thiago Castanho afirmou que fora das Américas, os estrangeiros acham que o fruto é dos EUA.

Fato é que o açaí, da forma como é consumida na Amazônia, causa estranheza fora do Norte do Brasil.

Foi como energético que o fruto foi popularizado no resto do país, acompanhando por xarope, granola, leite em pó e banana. Por conta disso, a forma como o nortista consome o fruto já foi ridicularizada por influenciadores e celebridades.

LUCAS RANGEL

Ano passado, o youtuber mineiro Lucas Rangel, que não sabia que a polpa da fruta, servida nas regiões sulistas do país com acompanhamentos doces, poderia ser degustada de uma forma ‘salgada’ no Norte questionou: “Deus, o que é isso?”, compartilhando logo em seguida uma foto de uma tigela com a fruta roxa acompanhada de camarões e farinha de mandioca. O mineiro perguntou se ‘alguém comia o açaí daquela forma mesmo’. Vários internautas nortistas surgiram para explicar ao youtuber como a fruta era consumida no Pará e em algumas regiões do Norte e Nordeste, podendo ser acompanhada com peixe frito, carne de sol e até com caranguejo.

LEO PAIXÃO

Em 2020, Leo Paixão, chef que participa do programa Mestre do Sabor, respondeu a uma seguidora, pedindo desculpas por ter dito que açaí tem gosto de terra. "Era uma correria dentro da cozinha. Me expressei mal...", escreveu.

APAIXONADAS PELO PARÁ

Mas há quem goste do sabor paraense e da maneira que o açaí é consumido pela maioria dos moradores de Belém e arredores. A ex-BBB Naiara Azevedo e a jornalista Glenda Koslowsky são algumas delas.

NAIARA AZEVEDO

Enquanto esteva na casa mais vigiada do Brasil, a ex-participante do BBB 22 Naiara Azevedo disse que gosta do "verdadeiro açaí" - aquele que é consumido no Pará, sem granola e, às vezes, acompanhado de proteínas como peixe, carne seca ou camarão. "Eu gosto de açai!", disse a participante. "Puro? Sem xarope, essas coisas assim? É que é muito difícil você encontrar ele assim puro", questionou Douglas Silva. "Eu comi de tudo, com peixe... Eu sou uma pessoa super aberta a comer de tudo", respondeu Naiara.

GLENDA KOZLOWSKI

Em outubro do ano passado, a jornalista Glenda Kozlowski veio a Belém para do Círio de Nazaré, a convite do projeto “Varanda do Círio”, e aproveitou para visitar pontos turísticos da região. No Combu, ela tomou banho de ervas e provou o "verdadeiro açaí". "Açaí de verdade, né gente, não botei nada, nem açúcar, nem nada. É bom, eu gostei", revelou.

