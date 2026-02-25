Acadêmicos da Pedreira e Deixa Falar cantam a festa popular carnavalesca na Aldeia Amazônica

Para saber como é o Carnaval, somente mergulhando nesse universo de samba, alegorias, enredos e significados dessa que é considerada como a maior festa popular brasileira para as comunidades de bairro. E tudo isso vem à tona no desfile das escolas de samba, como é possível se observar todos os anos, quando essas agremiações reinventam-se para mostrar na avenida do samba enredos que dizem muito sobre a história e cultura do Brasil. Por esse motivo, as escolas de samba Acadêmicos de Samba da Pedreira e Deixa Falar, do bairro da Cidade Velha, vão levar para o desfile oficial na Aldeia Amazônica David Miguel, em Belém, nesta sexta-feira (27) e no sábado (28), nada mais nada menos que a relação umbilical dessas duas agremiações com o Carnaval.

A escola de samba Acadêmicos da Pedreira vai desfilar com o enredo “Quem Disse que Acabou?”. E a escola de samba “Deixa Falar” vai mostrar para o público nas arquibancadas o enredo “Minha Vida é um Carnaval”. A Acadêmicos da Pedreira vai mostrar que, ao contrário de que alguns pensam, o Carnaval de Belém permanece como uma grande festa dos bairros, sobretudo, das periferias da cidade, que se traduz na força social e cultural das escolas de samba. Já a Deixa Falar vai abordar a própria relação dessa agremiação com a folia carnavalesca. O público confere todo o clima da preparação dessas duas escolas na segunda parte da série de reportagens da Rádio Liberal + intitulada “Carnaval de Belém: tradição e cultura das escolas de samba”, de forma integrada com os jornais O Liberal e Amazônia, que também integram o Grupo Liberal.

O enredo da Acadêmicos configura-se como uma reverência aos “loucos” que fazem o Carnaval de Belém, ou seja, que superam todo tipo de adversidades para colocar a escola na avenida. Um Carnaval com muita história para contar, o que inclui a contribuição dele para diversos eventos carnavalescos no Pará e no Brasil. É sobre esses aspectos que fala a carnavalesca da escola, Cláudia Palheta.

“A gente pensou em um enredo que é um enredo de homenagem ao Carnaval, aos fazedores de Carnaval e ao próprio Acadêmicos, que se chama ‘Quem Disse que Acabou?’. Esse ‘acabou’ é algo que a gente vem ouvindo sucessivamente todas as vezes que a gente começa um Carnaval: ‘Este ano não vai dar, ‘Este ano não tem recurso’, ‘Este ano tá difícil!’. Mas o ‘Quem Disse que Acabou?’ vai te mostrar que Belém é um celeiro de artistas”, destaca Cláudia.

“A gente manda artistas daqui para outros carnavais, para outros carnavais do interior do Estado, para outros carnavais de outros estados. Então, enquanto existe carnavalesco, músico, compositor, costureira, aderecista e ‘louco’ para fazer Carnaval e ‘louco’ por Carnaval, ele não vai acabar”, ressalta a carnavalesca Cláudia Palheta. A Acadêmicos da Pedreira celebra 46 anos de folia em 2026.

No Carnaval, na vida!

Os sambistas da escola de samba Deixa Falar não vão deixar passar a oportunidade de contar na avenida a história de mais de três décadas da agremiação no samba, precisamente no Carnaval. O presidente da Deixa Falar, Esmael Tavares, adianta o que o público na Aldeia Amazônica vai poder conferir neste fim de semana em Belém, no finalzinho deste mês de fevereiro, mês de folia.

“Este ano, a Deixa Falar traz para a avenida um enredo em que o símbolo da escola, o Papagaio, irá falar da sua trajetória durante esses 34 anos de existência”, diz Ismael. No caso, desde o primeiro enredo “Queimadas”, de 1993, com que a escola sagrou-se campeã do Grupo de Acesso, credenciando-se, então, a ingressar no Grupo Especial do Carnaval de Belém. E a história chega até os dias atuais, sempre ao som da bateria da escola e a performance e empolgação dos brincantes.

“Esse Papagaio, já com 34 anos de existência, irá falar de todos os seus enredos da escola”, destacou o presidente da Deixa Falar. Será, então, um passeio pela trajetória da escola que muito tem contribuído com o Carnaval de Belém.

Confira a programação do desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Belém:

Na noite do dia 27:

22h - Associação Carnavalesca Xodó da Nega

23h15 - Associação Carnavalesca Social Beneficente Embaixada do Império Pedreirense

00h30 - Grêmio Recreativo Carnavalesco Social Acadêmicos de Samba da Pedreira

01h45 - Associação Carnavalesca Bole-Bole

Na noite do dia 28:

22h - Escola de Samba da Matinha

23h15 - Escola de Samba Boêmios da Vila Formosa

00h30 - Associação Carnavalesca Recreativa e Cultural Império de Samba Quem São Eles

01h45 - Grêmio Recreativo Cultural e Carnavalesco Deixa Falar