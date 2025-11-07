AC/DC: Último show no Brasil foi histórico; relembre

Fãs de AC/DC estão vivendo uma semana de euforia com o anúncio de três shows da banda australiana para fevereiro e março de 2026. Será o retorno do grupo ao Brasil após 17 anos.

A última apresentação dos roqueiros no País foi em 2009, com a turnê do álbum Black Ice. Na ocasião, eles também tocaram na Argentina e o registro pode ser conferido no disco ao vivo Live At River Plate.

O show de 2009 é tido por muitos como a melhor apresentação do grupo no Brasil. Antes disso, eles tinham vindo para o Rock In Rio de 1985 e para uma excursão em 1996, em suporte ao disco Ballbreaker.

Uma resenha publicada pelo Estadão na época reforça essa tônica. "O público foi definitivamente ao delírio - e assim permaneceria até o fim - com You Shook Me All Night Long, T.N.T., Whole Lotta Rosie e Let There Be Rock. Na primeira destas quatro músicas, a felicidade reinou no Morumbi, com todos os presentes pulando e cantando como se fossem crianças perto de seu maior ídolo", reportaram os jornalistas Ricardo Gozzi e Flavio Leonel.

O final do texto destacou o encerramento impactante do concerto. "O AC/DC encerrou o show, como sempre, com For Those About to Rock (We Salute You), com sua tradicional salva de tiros de canhões. A banda agradeceu, retirou-se do palco e uma queima de fogos ainda reteve a atenção do público por alguns minutos antes de a multidão começar a se dispersar com a sensação de ter assistido ao show de uma das maiores bandas de rock da história".

Ingressos para o show do AC/DC em 2026

Os ingressos para a turnê Power Up, que são vendidos pela Ticketmaster, custam a partir de R$ 850 (R$ 425 a meia-entrada), para a arquibancada, podendo chegar a R$ 1.590. Diferentemente do que tem sido feito, este show não terá pista premium. No momento, apenas restam bilhetes para o dia 4 de março.

Pista A & B: R$ 1.350 (R$ 675 meia) Cadeira inferior: R$ 1.590 (R$ 795 meia) Cadeira superior: R$ 1.490 (R$ 745 meia) Arquibancada: R$ 850 (R$ 425 meia)