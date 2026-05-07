'Abracadabra 3' é confirmado com retorno de elenco original

A Disney começou oficialmente a trabalhar no terceiro filme da franquia Abracadabra. Segundo a revista Entertainment Weekly, o novo longa da franquia contará com o elenco original mais uma vez.

Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker estão de volta aos papéis das irmãs Sanderson. O segundo filme, lançado em 2022, trouxe o trio 29 anos após os acontecimentos do filme original.

Após o sucesso da produção anterior, lançada diretamente no Disney+, é esperado que Abracadabra 3 seja exibido nas salas de cinemas, e não apenas no streaming, segundo o Deadline.

Apesar de haver a confirmação do retorno do elenco principal, poucos detalhes foram divulgados, e ainda não há informações sobre a nova trama.