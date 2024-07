Abertura do Festival MECA em Belém traz grandes nomes da música como Elba Ramalho e Luã Yvys

A cantora Elba Ramalho brilhou na noite desta quinta-feira (11/07) no Teatro Gasômetro, localizado no Parque da Residência em Belém, durante a abertura do Festival Multilinguagens da Economia Criativa da Amazônia (MECA). A primeira noite do evento também contou com a participação especial de Luã Yvys, filho da artista, enriquecendo ainda mais a programação.

VEJA MAIS

As apresentações seguiram um formato de sarau, no qual os artistas interagiram diretamente com o público, compartilhando suas histórias pessoais e profissionais em rodas de conversa durante os shows. Segundo a organização, o objetivo foi proporcionar uma experiência única e enriquecedora para o público, aumentando a proximidade entre os artistas e seus admiradores.

Além de Elba Ramalho e Luã Yvys, o festival contou com as apresentações de renomados artistas locais, como Arthur Espíndola e Juliana Sinimbú, enriquecendo ainda mais a programação.

Durante o evento, Elba Ramalho compartilhou suas motivações e sentimentos sobre participar da primeira edição do Festival MECA.

"É uma honra para mim estar com o povo da terra, estar com o meu filho também, que tem produzido meus discos e lançado trabalhos lindos também fazendo a carreira dele. O evento é um formato diferenciado, é meio que um talk show e adoro contar histórias”, declarou a artista.

Empolgada com a estadia em Belém, Elba revelou que pretende voltar para realizar um grande show de São João. “Meu motorista falou que tem quadrilha e pensei: ‘opa, acho que me cabe’. Quero voltar a me comunicar com o público paraense”, acrescentou.

Luã Yvys também falou sobre a experiência de dividir o palco com sua mãe. "Eu sou um pouco suspeito porque sou filho. Eu nasci quase em cima do palco. É um prazer enorme dividir o palco com ela. Vou ter que fingir costume, eu entro, mas o coração está a mil”, disse aos risos.

Arthur Espíndola explicou a escolha do formato do evento, que foi justamente pensado para dar oportunidade do público conhecer mais a intimidade e os encontros dos artistas de forma informal.

“Faço muito sarau em casa, a Elba também sempre faz, então, a gente vive momentos que muitas vezes o público não tem oportunidade de ouvir histórias, ver curiosidades das músicas, cantando juntos”, afirmou o sambista.

Questionado sobre a importância do evento, Arthur destacou que um dos pilares da COP 30 é a economia criativo e o cooperativismo, intenções também encontradas na iniciativa. “É uma forma da gente se colocar nesse espaço e se juntar a quem faz. Temos 18 expositores participando, expondo, comercializando seus produtos”, acrescentou o cantor.

Rubens Magno, diretor superintendente do Sebrae Pará, destacou a importância do festival para a economia local. "Nós do Pará temos uma característica muito grande de gostar de abraçar e conhecer pessoas. A economia criativa vai no mesmo caminho. O papel do Sebrae é fazer com que esses empreendedores se enxerguem como empresários da arte”, reiterou.

O Festival MECA segue até dia 12 de julho. Na sexta-feira é a vez de Nilson Chaves realizar seu show também ao lado de Espíndola. O momento será marcado também pela presença do artista visual Andy Santos, que criará uma obra de arte ao vivo durante as apresentações.

Programação:

Sexta-feira (12)

A partir das 17h: Feira de empreendedores

18h: Show de Juliana Sinimbú na Feira

20h: Sarau com Nilson Chaves e Arthur Espíndola, com participação de Andy Santos