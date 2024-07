Elba Ramalho, Luã Yvys e Nilson Chaves participam de sarau interativo em Belém; veja como participar

Além de empreendedorismo, a primeira edição do Festival Multilinguagens da Economia Criativa da Amazônia (MECA), que começa na quinta-feira (11) e segue até sexta-feira (12), também reunirá programação cultural no Teatro Gasômetro, em Belém, a partir das 20h. O público poderá acompanhar shows de artistas locais e nacionais, como Elba Ramalho, Luã Yves, Nilson Chaves e Arthur Espíndola. Os ingressos estão sendo vendidos online.

Os cantores vão se apresentar em formato de sarau, onde irão interagir com o público durante as suas apresentações, falando sobre suas histórias pessoais e profissionais. Logo na quinta-feira, quem sobe ao palco é a cantora Elba Ramalho, vencedora de dois prêmios Grammy Latino e 16 Prêmios de Música Brasileira. Ela estará acompanhado do filho Luã Yvys e de Arthur Espíndola. Um pouco antes, haverá show de Juliana Sinimbú na feira.

Já no dia 12, é a vez de Nilson Chaves realizar seu show também ao lado de Espíndola. Em ambos os dias, haverá participação especial do artista visual Andy Santos, que criará uma obra de arte ao vivo durante as apresentações.

“O MECA é mais do que um evento. É uma celebração da nossa cultura e do nosso potencial criativo. Queremos mostrar como as diferentes linguagens artísticas se interligam e como a arte também é parte essencial da economia criativa", afirma Arthur Espíndola, cantor e idealizador do projeto.

Programação:

Quinta-feira (11):

A partir das 17h: Feira de empreendedores

18h: Show de Juliana Sinimbú na Feira

20h: Sarau com Elba Ramalho, Luã Yvys e Arthur Espíndola, com participação de Andy Santos

Sexta-feira (12)

A partir das 17h: Feira de empreendedores

18h: Show de Juliana Sinimbú na Feira

20h: Sarau com Nilson Chaves e Arthur Espíndola, com participação de Andy Santos