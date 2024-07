Verão 2024 da Rádio Liberal FM começa com shows de Luann Kassio e Suanny Batidão

A programação de verão da Rádio Liberal FM no Maçarico, em Salinópolis, inicia nesta sexta-feira (12), com apresentação do cantor sertanejo Luann Kassio, conhecido pelos sucessos "Faixa 6" e "Essa boca aqui". Durante todas as sextas e sábados de julho, a partir das 20h, moradores e turistas poderão desfrutar de shows gratuitos de diversos artistas locais na orla do município paraense. Os espetáculos continuam até o dia 27 de julho, com a apresentação do comunicador Markinho Pinheiro.

Responsável por abrir a temporada de shows, Luann Kassio, afirmou estar entusiasmado em relação ao evento. “As expectativas estão as melhores possíveis, é uma grande responsabilidade, mas estamos muito animados e preparamos um show incrível”, disse.

O cantor destacou que seu repertório incluirá músicas animadas e dançantes, sem deixar de lado o tradicional “modão sertanejo”. “O fato do show ser aberto ao público nos dá a oportunidade de mostrar a um público diversificado o nosso trabalho", ressaltou Luann Kassio sobre a importância do evento.

Luann disse sentir um carinho pela Rádio Liberal e a honra de ser convidado para mais uma edição do Verão Liberal. “Estar entre os convidado em mais um Verão Liberal me deixa muito feliz e honrado. Espero levar ainda mais alegria nesse dia especial", afirmou o artista.

No sábado (13) é a vez da cantora de tecnobrega Suanny Batidão. Conhecida por suas interpretações das canções “Val Pescador” e “Rubi”, Suanny promete agitar o Maçarico com um repertório diversificado, com músicas para todos os gostos.

"Muita música boa, vamos tocar de tudo para poder agradar a todos. O que não pode faltar nunca são as nossas músicas e as marcantes que fazem o povo arrasar na dança", acrescentou Suanny.

A cantora revelou estar muito feliz em participar mais uma vez da programação da Rádio Liberal. "É muito maravilhosa, todos os anos faço parte dessa festa linda e é sempre um prazer. Fico muito feliz", disse.

No próximo final de semana terá shows de Nira Duarte, Markinho Duran, Nosso Tom e Banda M'Synck, respectivamente, nos dias 19 a 27, prometendo uma variedade musical que agrada a todos os gostos. Além dos shows, haverá distribuição de brindes e outras surpresas para o público presente.

Evento de tradição

Abner Luiz, diretor da Rádio Liberal, destacou a importância dessa iniciativa que já se tornou uma tradição no verão paraense. "É uma tradição da Rádio Liberal fazer essa parceria com o município de Salinas e levar as bandas paraenses para animar o público lá na Orla do Maçarico, envolvendo tanto a população local quanto os turistas que vão para Salinas", afirmou.

A programação, que é totalmente gratuita, visa proporcionar momentos de diversão e entretenimento para todos. "Ninguém paga nada, isso já é uma tradição do verão e nós vamos realizar novamente este ano", ressaltou o diretor.

Além das apresentações musicais, a Rádio Liberal FM estará presente não apenas no Maçarico, mas também na Praia do Atalaia, com diversas ações voltadas para os ouvintes.

"Estaremos com nossos ouvintes, premiando a fidelidade desse público com o Grupo Liberal, a Rádio Liberal e nossos profissionais, levando brindes e fortalecendo os laços durante o verão”, disse Abner Luiz.

Segundo o diretor, a programação é cuidadosamente planejada para garantir que o público desfrute ao máximo da cultura musical paraense e da alegria típica do verão. "Sempre pensamos em animar nosso povo, levar nossa música paraense e espalhar alegria entre todos que já estão no clima festivo dessa estação", afirmou.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (12):

Luan Kassio

Sábado (13):

Suanny Batidão

Sexta-feira (19)

Nira Duarte

Sábado (20)

Markinho Duran

Sexta-feira (26)

Nosso Tom

Sábado (27)

Banda M’Synck

SERVIÇO

VERÃO LIBERÃO 2024

Data: 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de julho;

Local: Orla do Maçarico, em Salinas;

Horário: a partir das 20h;

Entrada gratuita.