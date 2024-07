Em Belém, ministra Margareth Menezes assina projetos financiados pelo programa Rouanet Norte

Nesta quinta-feira (11), o Banco da Amazônia e o Ministério da Cultura realizaram a cerimônia de assinatura dos primeiros contratos de projetos classificados no programa de incentivo à cultura na Amazônia, o Rouanet Norte, e também do Protocolo de Intenções para a implantação do Centro Cultural Banco da Amazônia. Estiveram presentes: a ministra da Cultura, Margareth Menezes; presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa; titular da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura, Henilton Parente de Menezes e a gerente da Central de Marketing e Comunicação do Banco da Amazônia, Ruth Helena Lima.

A cerimônia realizada em Belém, contou com a presença de inúmeros artistas paraenses, incluindo três deles que tiveram seus projetos contemplados com o Rouanet Norte.

“O Secretário Henilton trouxe essa ideia de trazer um programa para a gente começar essa reparação necessária para que toda a Região Norte tenha acesso a oportunidade do fomento para o setor público cultural. Essa região surpreende o Brasil por cada ação de cultura e artística que a gente reconhece e mostrando a diversidade e potência da criatividade do nosso povo, com as suas particularidades”, pontua a ministra.

Foram selecionadas 125 propostas. O investimento total será de R$ 24 milhões, soma do aporte dos financiadores Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios.

Ministra da Cultura, Margareth Menezes e presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa. (Igor Mota)

Os três projetos escolhidos para representar os contratados do com o Rouanet Norte, são: “Esse Rio é Minha Rua”, do grupo Palhaços Trovadores, que realiza a circulação do espetáculo "O Menor Espetáculo da Terra" e também duas oficinas de palhaço e máscara teatral nas cidades de Breves, Curralinho, Afuá, Portel (no Marajó) e na cidade de Macapá; “Rodando com Carimbó”, proposto por Joanna Gwendolyn Denholm, um giro musical por dez municípios do Estado do Pará com o intuito de difundir o ritmo que é patrimônio imaterial e promover a sustentabilidade cultural; e o projeto “Tó Teixeira: Mergulho na Vida e Obra”, uma exposição de ocupação artística híbrida no Museu da Imagem e do Som (MIS), em Belém, sobre a história de vida do compositor negro paraense Tó Teixeira, proposto pela Kamara Kó Fotografias Ltda – ME.

“O trabalho artístico principalmente no teatro é um segundo trabalho, e a gente não vive dele, a gente faz mesmo porque não tem o que fazer. A contemplação do nosso projeto faz com que a gente circule com o nosso trabalho e em áreas que geralmente o teatro não vai. Nossos projetos geralmente priorizam essas áreas, como pequenas cidades e ilhas onde o palhaço não estar. E também ajuda na manutenção do trabalho do grupo, das atividades que nós desenvolvemos na nossa casa, no nosso espaço”, explica Marton Maués, diretor do grupo Palhaços Trovadores, que completa 26 anos de existência.

Além disso, o Basa em parceria com o MinC vai fazer a implantação do primeiro Centro Cultural do Banco na Amazônia em Belém, com data para inauguração em julho de 2025. “Aqui nós assinamos esse protocolo, mas não com a intenção de fazer, essa intenção tivemos lá atrás e tivemos essa construção coletiva envolvendo todas essas redes que estão aqui. Hoje a gente está entregando”, disse Luiz Lessa.