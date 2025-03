'A Viagem' volta ao Vale a Pena Ver de Novo; relembre o sucesso da novela

A TV Globo confirmou nesta terça-feira (18) que "A Viagem" (1994) será a próxima novela a ocupar a faixa do Vale a Pena Ver de Novo, substituindo Tieta. O clássico da teledramaturgia, escrito por Ivani Ribeiro e dirigido por Wolf Maya, retorna mais uma vez à programação, reafirmando seu status de um dos maiores sucessos da emissora.

A trama aborda a vida após a morte e a influência do plano espiritual no destino dos personagens. O enredo gira em torno de Alexandre (Guilherme Fontes), um jovem rico e problemático que, após ser condenado por um crime e cometer suicídio na prisão, passa a atormentar aqueles que considera culpados por sua tragédia. Entre eles estão seu irmão Raul (Miguel Falabella), o cunhado Téo (Maurício Mattar) e o advogado Otávio (Antonio Fagundes).

O embate entre o bem e o mal se intensifica quando Diná (Christiane Torloni), irmã de Alexandre e sua maior defensora, se apaixona por Otávio. Inicialmente, ela o vê como inimigo, mas, ao longo da história, descobre que seu amor transcende o tempo e as reencarnações. Esse romance espiritual se torna um dos pilares da novela, contrapondo-se ao tormento vivido por Alexandre no umbral, um plano sombrio onde ele enfrenta as consequências de seus atos.

Sucesso de reprises

Esta será a sexta reprise de A Viagem, que já retornou ao Vale a Pena Ver de Novo em 1997 e 2006, além de ter sido exibida pelo canal Viva em 2014, 2020 e 2024. Com trilha sonora marcante e uma abordagem única sobre espiritualidade, o folhetim continua cativando diferentes gerações, reforçando sua posição como uma das novelas mais icônicas da TV brasileira.

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)